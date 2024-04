Pingwiny Humboldta i rybitwy wąsate zamieszkały w płockim zoo RDC 25.04.2024 20:54 W zoo w Płocku zamieszkały pingwiny Humboldta i rybitwy wąsate, które trafiły tam z trzech ogrodów zoologicznych: na Słowacji, w Szwajcarii i w Wlk. Brytanii. Oba gatunki, występujące w warunkach naturalnych na zachodnim wybrzeżu Ameryki Płd., są zagrożone wyginięciem.

11 Nowe zwierzęta w płockim zoo (autor: RDC)

Na przyjęcie pingwinów Humboldta i rybitw wąsatych w zoo w Płocku, dzięki wsparciu tamtejszego urzędu miasta, zmodernizowało wybieg z basenem, które dodatkowo zostały uzupełnione wolierą.

– Dziś przypada Światowy Dzień Pingwina – przypomniał podczas konferencji prasowej w zoo prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, zachęcając do odwiedzania tego ogrodu i nowych jego mieszkańców. Jak dodał, koszt modernizacji wybiegu z basenem, które teraz zostały zabezpieczone siatką, wyniósł ponad 500 tys. zł.

Jak dodał Nowakowski, wcześniej wybieg ten należał do pingwinów przylądkowych z Afryki Płd., które zamieszkały tam w 2006 r., a w 2021 r. zostały przekazane do ogrodu zoologicznego w Łodzi.

Prezes zoo w Płocku Krzysztof Kelman podkreślił, że wybieg z basenem zmodernizowano właśnie z myślą o przyjęciu pingwinów Humboldta, a całość przykryto wolierą, aby chronić rybitwy wąsate. – Mamy tu teraz międzynarodowe towarzystwo – stwierdził Kelman, mówiąc o nowych mieszkańcach zoo.

Nowe pingwiny i rybitwy w zoo

– Z ogrodu w Koszycach na Słowacji przyjechało do nas pięć samic pingwinów Humboldta. Kolejne dwie samice oraz siedem samców tego gatunku dotrze tu z ogrodu w Zurychu w Szwajcarii w sobotę. Wiemy, że są już w drodze. W przypadku rybitw wąsatych mamy cztery samice i trzy samce, które przekazano nam z zoo w Bristolu w Wielkiej Brytanii – powiedział.

Kierownik sekcji ptaków w płockim zoo Jacek Jędrzejewski zwrócił uwagę, że z powodu zmian klimatycznych, zarówno pingwiny Humboldta, jak i rybitwy wąsate, to obecnie gatunki specjalnej troski, narażone w warunkach naturalnych na wyginięcie.

– W latach, w których na Ocenie Spokojnym występuje El Nino, wzrasta tam temperatura wód, co sprawia, że nie obfitują one w ryby, a to z kolei powoduje brak pożywienia i dla pingwinów i dla rybitw. I właśnie w tych latach masowo padają ich młode – dodał Jędrzejewski.

Cykliczne pokazy karmienia w zoo

Zoo w Płocku przygotowuje się do organizowania dla zwiedzających cyklicznych pokazów karmienia pingwinów Humboldta i rybitw wąsatych, jednak najpierw muszą one oswoić się z nowym miejscem, w którym zamieszkały. W przypadku pingwinów, dzięki specjalnemu oknu, można je tam obserwować także pod wodą.

Jak wyjaśnia płockie zoo, Światowy Dzień Pingwina został ustanowiony „na cześć pewnego odkrycia”, gdy okazało się, po 7 latach obserwacji kolonii pingwinów Adeli, że po spędzeniu wielu miesięcy na morzu, wracają one na Antarktydę do swoich terenów lęgowych, za każdym razem dokładnie właśnie 25 kwietnia.

Ogród zoologiczny w Płocku położony jest na wysokiej skarpie nad Wisłą. Powstał w 1951 r. i obecnie zajmuje ok. 15 ha. Żyje tam ponad 7,5 tys. zwierząt reprezentujących ponad 580 gatunków, w tym wielu rzadkich, zagrożonych wyginięciem. Od 2002 r. płocki ogród należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych.

W płockim zoo działa jeden z największych w Polsce pawilonów dydaktyczno-naukowych, w którym znajduje się m.in. ekspozycja gadów i płazów, a także aranżacja lasu tropikalnego z egzotyczną roślinnością oraz akwaria z fauną i florą mórz i oceanów całego globu.

Źródło: PAP Autor: RDC /PA