Tragiczny pożar domu w Płocku. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba nie żyje, dwie straciły dach nad głową – to tragiczny bilans pożaru domu przy ul. Fabrycznej w Płocku, do którego doszło dziś nad ranem ok. godz. 5:00. – Budynek prawdopodobnie będzie całkowicie do rozbiórki. To była taka bardzo stara konstrukcja, gdzie na wierzchu była część murowana, a w środku trzcina – mówi Wojciech Pietrzak z płockiej straży pożarnej.