Tragiczny bilans pożarów traw na Mazowszu. Zginęła 80-latka Iwona Rodziewicz-Ornoch 13.03.2025 10:48 Pierwsza ofiara wypalania traw w tym roku na Mazowszu. Nie żyje 80-letnia kobieta z powiatu płońskiego. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Płońsku.

Pożar traw (autor: OSP Śródmieście)

Prokuratura Rejonowa w Płońsku wszczęła śledztwo w sprawie śmierci kobiety, która robiąc wiosenne porządki, zginęła w pożarze. Do tego tragicznego zdarzenia doszło wczoraj w miejscowości Sadowiec.

- Było to zgłoszenie, które dotyczyło początkowej fazie pożaru kilku metrów kwadratowych suchej trawy. Po dojeździe okazało się, że mamy do czynienia z pożarem około 200-300 metrów kwadratowych. Tam strażacy w okolicach stawu ujawnili, no niestety, ciało jednej osoby - mówi rzecznik mazowieckiej straży Karol Kroć.



Statystyki pokazują, że ofiarami wypalania traw są najczęściej osoby powyżej 70 lat.

- Okolice 80 lat - te osoby nie są tak sprawne, żeby po prostu w sposób szybki ewakuować się w sytuacji, kiedy wiatr się zmieni, płomienie nas dosięgają. No i wtedy jest już praktycznie o krok od tragedii - dodaje Kroć.



Mogła wypalać rośliny

Śledczy mają już wstępne ustalenia w tej sprawie.

- Starsza kobieta mogła samodzielnie wykonywać prace porządkowe na terenie posesji, polegające na usuwaniu suchych pozostałości roślin i ich paleniu. Niestety ogień wymknął się spod kontroli i objął znaczny obszar, rozprzestrzeniając się na trawę, trzcinę oraz sitowie w rejonie stawu. Zwłoki kobiety były częściowo nadpalone - mówi rzeczniczka płońskiej policji Kinga Drężek Zmysłowska.



Jak dodaje rzeczniczka, śledczy zaplanowali już sekcję zwłok tragicznie zmarłej kobiety.

- Ciało kobiety zostało zabezpieczone w prosektorium i zostanie poddane sekcji, która wskaże dokładne przyczyny śmierci 80-latki. Okoliczności tej tragedii będą wyjaśniane w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuraturę - wskazuje.



Od początku roku na Mazowszu odnotowano już półtora tysiąca pożarów traw.

