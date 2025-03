90 ha traw spłonęło dziś pod Radomiem. PSP o pożarach na Mazowszu: jest coraz gorzej Idalia Tomczak 10.03.2025 16:29 Tegoroczne statystyki ujawniają skalę tego zjawiska, która przybrała w tym roku na sile — powiedział o pożarach traw rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP Karol Kroć. W weekend 8-9 marca strażacy interweniowali w tej sprawie na Mazowszu 338 razy. Jeden z poważniejszych pożarów wybuchł dziś w okolicach Woli Gutowskiej w powiecie radomskim. Płonie 90 hektarów traw. Na miejscu pracuje 30 załóg strażaków.

2 Ogromny pożar w Woli Gutowskiej (autor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu/FB)

Drastyczny wzrost pożarów traw. W weekend 8–9 marca strażacy gasili na Mazowszu 338 pożarów traw i nieużytków. Najwięcej w powiecie grójeckim — 37.

Rzecznik Prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Karol Kroć przypomniał w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że wypalanie traw jest nielegalne.

— Jest to po prostu czynność zabroniona. Grożą za to serowe kary. My apelujemy, ostrzegamy i wręcz prosimy, żeby zaprzestać. Niestety, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, a tegoroczne statystyki, które przedstawiliśmy, ujawniają, skalę tego zjawiska, która przybrała w tym roku na sile — powiedział Kroć.

Ogromny pożar w Woli Gutowskiej

Jeden z poważniejszych pożarów wybuchł dziś w okolicach Woli Gutowskiej w powiecie radomskim.

Płonie 90 hektarów traw. Na miejscu pracuje 30 załóg strażaków.

— Zmieniamy zarówno sprzęty, jak i strażaków. Prowadzimy działanie już od kilku godzin. Natomiast co w tym rejonie jest szczególnie ważne, to to, że droga DK7, czyli droga krajowa nr 7, w kierunku Radomia w związku z zadymieniem i pożarem, jak i również naszymi działaniami, była zablokowana — poinformował Kroć.

Więcej pożarów niż rok temu

Pożarów jest cztery razy więcej niż w tym samym czasie rok temu. W Polsce od początku roku doszło do ponad siedmiu i pół tysiąca pożarów traw.

— Jeżeli chodzi o Mazowsze, od początku roku odnotowaliśmy aż 1066 pożarów. Muszę z przykrością stwierdzić, że dwie osoby zostały ranne wskutek tych pożarów, natomiast najwięcej, jeśli chodzi o powiaty, na terenie Mazowsza odnotowaliśmy w powiecie radomskim 151 pożarów — przekazał Kroć.

Wypalanie traw jest zabronione na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Za spowodowanie pożaru łąki lub nieużytków prawo przewiduje m.in. areszt, ograniczenie wolności, grzywnę do 30 tysięcy złotych.

Jeżeli pożar spowoduje zagrożenie dla życia ludzi lub zniszczenie mienia o dużej wartości, sprawcy grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: RDC Autor: Idalia Tomczak/DJ