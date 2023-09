Pożar składowiska odpadów w Nowym Miszewie w powiecie płockim. Na miejscu 20 zastępów straży pożarnej

Na składowisku odpadów w Nowym Miszewie koło Płocka w niedzielę wieczorem doszło do pożaru. W akcji gaśniczej bierze udział 20 zastępów straży pożarnej. Ogień nie rozprzestrzenia się. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. To drugi pożar na składowisku odpadów w Nowym Miszewie. Do pierwszego doszło w lipcu.