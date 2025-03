Śmiertelne pożary i interwencje policji co trzeci dzień. Mieszkańcy Pałacu Cudów: boimy się tu mieszkać Agnieszka Pazdecka-Maruszak 20.03.2025 16:51 Boimy się tu mieszkać – mówią lokatorzy tzw. Pałacu Cudów w Płocku. W budynku socjalnym przy Otolińskiej doszło wieczorem do pożaru, w którym zginęła 61-letnia kobieta, a dwa lata młodszy mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. To drugie tego typu zdarzenie w ciągu ostatnich miesięcy, a czwarte w ciągu ostatnich dwóch. W pożarach zginęły łącznie trzy osoby. Częściej niż straż pożarna bywa tam policja - w ciągu ostatniego roku interweniowała tam ponad 100 razy.

Otolińska 23 w Płocku (autor: RDC)

Prokuratura Rejonowa w Płocku bada przyczyny tragicznego pożaru na Otolińskiej 23 w Płocku. Jedna osoba nie żyje, drugą z poparzeniami przewieziono do szpitala. Do zdarzenia doszło wczoraj przed 22.00.

To drugie tego typu zdarzenie w ciągu ostatnich miesięcy. Z mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Maruszak

- Dobrze, że ktoś wyszedł do łazienki i akurat poczuł, że swąd jest. No i od razu wyłamali drzwi. No i sąsiadka druga zadzwoniła na straż pożarną. Dym tak ruszył, że się czarno zrobiło - usłyszała od jednej z mieszkanek. Inna dodała, że mieszkańcy obawiają się, bo w budynku są butle gazowe, które mogłyby doprowadzić nawet do wybuchu.



„Boimy się tu mieszkać”

W ciągu ostatnich dwóch lat doszło tam do czterech pożarów, w których zginęły trzy osoby.

- Boimy się tu mieszkać – wskazywali mieszkańcy. - Dobrze nazywają „Pałac Cudów”, bo tu różne rzeczy się dzieją. I naprawdę jest niebezpiecznie tutaj - usłyszała nasza reporterka.



Ponad 100 interwencji policji w ciągu roku

Częściej niż straż pożarna, przyjeżdża tam policja. W tym miejscu w ciągu minionego roku interweniowali ponad 100 razy.

Jak mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji, interwencje policyjne dotyczą budynku oraz jego okolic.

- Są to przede wszystkim interwencje domowe, najczęściej dotyczą spożywania alkoholu bądź awantur domowych. Policjanci interweniują również wobec osób, które przy budynku spożywają alkohol lub zaśmiecają - dodaje policjantka.



W tzw. Pałacu Cudów w 71 mieszkaniach mieszka około 150 lokatorów.

Kiedy rozbiórka Pałacu Cudów?

Budynek jest przeznaczony do rozbiórki w ciągu najbliższych lat. Zapytaliśmy miasto, czy po wczorajszym pożarze w budynku socjalnym przy Otolińskiej 23 są plany związane z jej przyspieszeniem.

- Budynek jest w dobrym stanie technicznym i mogą w nim przebywać ludzie. Nie planujemy wcześniejszego wykwaterowania mieszkańców z tego obiektu. Zgodnie z naszymi planami ten blok ma być wyburzony dopiero po postawieniu pierwszego z planowanych na tym terenie budynków - mówi Alina Boczkowska z płockiego ratusza.



Obok mają powstać dwa nowe bloki, do których zostaną przeprowadzeni lokatorzy.

