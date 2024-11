Gęste mgły na Mazowszu. Są ostrzeżenia IMGW dla całego województwa RDC 06.11.2024 20:34 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstymi mgłami dla wszystkich województw w kraju. Na Mazowszu synoptycy prognozują gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami wyniesie poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź.

Gęste mgły na Mazowszu

Całe województwo mazowieckie zostało objęte alertem pierwszego stopnia przed mgłami.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą osadzać szadź.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 19:00 w środę do godziny 11:00 w czwartek.

Jak informuje IMGW, nad przeważającym obszarem Europy dominuje silny wyż, rozciągający się od Wysp Brytyjskich, aż po Morze Czarne. Północne krańce kontynentu są pod wpływem niżów z układem frontów atmosferycznych.

Polska jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum w rejonie zachodniego wybrzeża Morza Czarnego. Zalega masa powietrza polarnego morskiego, na zachodzie nieco cieplejsza. Ciśnienie nieznacznie rośnie.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie miejscami zachmurzenie małe. Liczne i gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, we wschodniej połowie kraju również osadzające szadź. Temperatura minimalna od -4 st. C w kotlinach karpackich i -3 st. C miejscami na wschodzie oraz w centrum, do 4 st. C, 5 st. C na zachodzie oraz nad morzem. Wiatr słaby, na zachodzie i południu zmienny, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a miejscami, głównie na południowym wschodzie, również z rozpogodzeniami. Przed południem, a potem ponownie po zachodzie słońca, liczne mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Miejscami na Pomorzu oraz na południowym wschodzie słabe opady mżawki. Temperatura maksymalna od 4 st. C, 5 st. C na północy do 9 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, na zachodzie zmienny, na pozostałym obszarze zachodni.

