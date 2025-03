Przymrozki nawet do soboty? Są ostrzeżenia IMGW dla całego kraju [SPRAWDŹ] RDC 20.03.2025 06:54 W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Na Mazowszu prognozowany jest spadek temperatury w nocy do minus 5 stopni, przy gruncie do minus 8. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą obowiązywały aż do soboty.

Przymrozki na Mazowszu (autor: pexels)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami. Alerty obowiązują w całym kraju.

W województwie mazowieckim synoptycy prognozują nocami spadek temperatury powietrza od -5°C do 0°C, przy gruncie do około -8°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 10°C do 15°C.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 8:00 w sobotę 22 marca. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90 procent.

Ilona Śmigrocka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaznacza, że choć wiosna kalendarzowa nadejdzie 21 marca, to ta termiczna zawitała już 10 marca. Tego dnia w całym kraju średnia dobowa temperatura przekroczyła 5 stopni Celsjusza.

Prognozy IMGW wskazują, że choć kwiecień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, to zima może jeszcze o sobie przypomnieć.

Prognoza pogody na czwartek

Czwartek również będzie słoneczny, niebo będzie bezchmurne lub z małym zachmurzeniem, a w drugiej połowie dnia na północnym zachodzie zachmurzenie będzie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na wybrzeżu, do 17 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany z południowego zachodu i z południa.

W nocy z czwartku na piątek będzie bezchmurnie, choć lokalnie na północy Polski pojawi się zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie od -4 st. C do 0 st. C, nieco cieplej będzie nad morzem — tam temperatura wyniesie około 3 st. C., natomiast chłodniej (-6 st. C) będzie w kotlinach karpackich. Na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich będzie wiać słaby wiatr z południowego zachodu i południa, a na północy kraju wiać będzie z zachodu.

