Mazowsze czeka susza? Hydrolodzy: to tylko kwestia czasu Adam Abramiuk 06.03.2025 21:39 Susza hydrologiczna na Mazowszu to tylko kwestia czasu - alarmują hydrolodzy. Połowa rzek na Mazowszu ma obecnie niski stan. To skutek stosunkowo ciepłej i suchej zimy.

Mało wody w Wiśle (autor: RDC)

Mazowsze czeka susza? Hydrolodzy alarmują, że to tylko kwestia czasu. Przyczyną jest to, że zimą było stosunkowo ciepło i sucho.

- Było sucho, było ciepło, większe parowanie, a opadów w związku z tym, że nie było, to nie było odbudowy zasobów zarówno powierzchniowych, jak i tych gruntowych - mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Będzie jeszcze gorzej

Jak dodaje, susza na Mazowszu będzie się rozwijać.

- W najbliższych kilku dniach nie będziemy mieli do czynienia z opadami, ponieważ wyż rozbudował się nad Polską. To jest suche powietrze, to jest powietrze praktycznie bez chmur. No i jednak będzie powodowało większe parowanie, a i rośliny obudzą się do życia, więc będą pobierały wodę z gleby. Także ta susza będzie się rozwijać - tłumaczy.



Grzegorz Walijewski podkreśla, że w drugiej połowie przyszłego tygodnia może pojawić się deszcz i śnieg, ale to za mało.

- Za mało, żeby powiedzieć, że po tym elemencie chłodniejszym rozwój suszy zatrzyma. Niestety, to jest taka kropla w morzu potrzeb - zaznacza.



Na koniec lutego wskaźnik poziomu wody w Wiśle na warszawskich bulwarach wyniósł 40 cm. Obecnie wynosi ok. 70 cm. Rok temu o tej samej porze wskaźnik pokazywał ok. 200 cm.

