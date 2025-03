Ogromny pożar traw w powiecie siedleckim. W akcji 18 jednostek strażaków Beata Głozak 06.03.2025 18:37 Największy od lat pożar traw w powiecie siedleckim. Ogniem objęte było około 20 hektarów łąki. Na miejscu przez ponad 2 godziny działało 18 jednostek strażaków.

Ogromny pożar traw w powiecie siedleckim. W akcji 18 jednostek strażaków/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Przez ponad 2 godziny 18 jednostek straży pożarnej gasiło ogień, który pojawił się na łące w okolicy miejscowości Sosnowe w gminie Kotuń w powiecie siedleckim.

- Łącznie około 20 hektarów. Duże siły były zaangażowane. Niestety, początek sezonu, znowu mamy pożary traw. Prawdopodobnie było to działanie człowieka. Nie wiemy, czy to celowe, czy nieumyślne. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia zastępów, to pożar był już na znacznej powierzchni rozwinięty, bo pamiętajmy, że pożary traw, zwłaszcza suchych, zwłaszcza przy podmuchu wiatru, się bardzo szybko rozwijają - mówi rzecznik prasowy siedleckiej PSP Paweł Kulicki.



Strażacy apelują o niewypalanie traw - jest to nielegalne, grozi za to areszt, ograniczenie wolności albo grzywna do 30 000 złotych, a w skrajnym przypadku od roku do 10 lat więzienia.

