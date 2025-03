Pożar autokaru z wycieczką szkolną. „Pojazd był cały w ogniu” Aneta Borkowska 07.03.2025 10:56 Pożar autokaru z dziećmi na autostradzie A2 na Mazowszu. – Pojazd był całkowicie objęty ogniem w chwili przybycia pierwszych jednostek straży pożarnej – mówi rzecznik siedleckiej straży pożarnej Paweł Kulicki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Trwa dogaszanie pojazdu.

Pożar autokaru z wycieczką szkolną (autor: OSP Broszków/FB)

Pożar autokaru, którym podróżowało 48 osób, w tym dzieci. Do zdarzenia doszło na autostradzie A2 w miejscowości Broszków w gminie Kotuń. Mówi Paweł Kulicki rzecznik siedleckiej straży pożarnej.



– Była to wycieczka szkolna, 43 dzieci i 5 dorosłych. Na szczęście wszystkie osoby opuściły pojazd i nikt nie odniósł obrażeń. Pojazd był całkowicie objęty ogniem w chwili przybycia pierwszych jednostek straży pożarnej. W tej chwili już to ugasiliśmy, trwa dogaszanie – mówi rzecznik siedleckiej straży pożarnej Paweł Kulicki.

Droga w kierunku Warszawy przez kilka godzin była zablokowana.

