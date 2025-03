Jaka pogoda w pierwszy weekend wiosny na Mazowszu? [PROGNOZA] Beata Głozak 21.03.2025 13:22 Ciepły i słoneczny początek wiosny. Sprawdziliśmy, jaka pogoda będzie w pierwszy weekend nowej pory roku na Mazowszu. - Noc z piątku na sobotę będzie pierwszą nocą, kiedy nad sporym obszarem regionu nie będzie już przymrozków - mówi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

Spacer (autor: RDC)

Ciepło i całkiem przyjemnie – tak ma być w województwie mazowieckim w pierwszy wiosenny weekend. Dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron zapewnia, że bez większych obaw możemy planować na ten czas wycieczki.

- W piątek przewaga pogodnego nieba. Temperatura maksymalna od 12 do 14 stopni Celsjusza nad Mazowszem. Noc z piątku na sobotę będzie pierwszą nocą, kiedy nad sporym obszarem Mazowsza nie będzie już przymrozków - mówi Gawron.



Jedynie lokalnie na południu i wschodzie możliwe przymrozki do ok. minus 2 stopni Celsjusza, a na pozostałym obszarze temperatura bezie dodatnia do nawet plus 3 stopni w rejonie Warszawy. W sobotę słońce na przemian z chmurami, ale z zastrzeżeniem, że chmur nie powinno być za dużo.

- Temperatura maksymalna w sobotę od 12 do 14 stopni Celsjusza, ale odczuwalnie będzie nieco chłodniej, ponieważ zwiększająca się różnica ciśnienia spowoduje, że wzrośnie również prędkość wiatru. Ten wiatr okresami będzie porywisty, przez co odczuwalnie będzie nieco chłodniej - wyjaśnia synoptyk.



Pogoda w niedzielę według synoptyków ma być bardzo podobna do tej z piątku i soboty.

- Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami może wzrastać do dużego i zwłaszcza na południu Mazowsza możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w niedzielę od 12 do 14 stopni i podobnie jak w sobotę, wciąż porywisty wiatr skutkować będzie tym, że odczuwalnie będzie jednak nieco chłodniej - dodaje ekspert IMGW.



Początek przyszłego tygodnia będzie bardziej pochmurny i deszczowy.

Czytaj też: Dziś kalendarzowa wiosna. „Aż chce się spacerować i cieszyć słońcem”