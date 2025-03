Nocne przymrozki i gołoledź na Mazowszu. IMGW ostrzega RDC 14.03.2025 14:18 W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami w północnej połowie kraju. Temperatura spadnie do minus 5 st. C, a przy gruncie do minus 7 st. W powiatach na południu Polski prognozowane są intensywne opady deszczu i gołoledź.

Przymrozki (autor: Zdjęcie ilustracyjne/IMGW)

Ostrzeżeniami I stopnia przed przymrozkami IMGW wydał dla północnej połowy kraju. Alerty obowiązują w całym woj. zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim, lubuskim i w dolnośląskim, a także w niemal całym woj. mazowieckim i w łódzkim (z wyjątkiem powiatów na południu), a także w powiatach na krańcach północnych woj. opolskiego, lubelskiego i w pow. tatrzańskim woj. małopolskiego.

W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie od minus 3 st. C do 0 st. C, a przy gruncie do minus 5 st. C. W kolejnych nocach będzie około minus 5 st. C, a przy gruncie do minus 7 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 5 st. C do 8 st. C..

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk Instytut szacuje na 80 proc., będą one obowiązywać najpóźniej do godz. 10.00 w niedzielę.

