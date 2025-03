Gdzie było widać zaćmienie Księżyca? Jeszcze w tym miesiącu częściowe zaćmienie Słońca RDC 14.03.2025 08:34 Ciekawe zjawisko na niebie. Około godziny 7:30 polskiego czasu można było zaobserwować zaćmienie Księżyca. Zjawisko było trudne do zobaczenia w naszym kraju ze względu na porę, ale przed nami - jeszcze w tym miesiącu - częściowe zaćmienie Słońca.

Księżyc (autor: PAP/EPA/Juan Pablo Pino)

Marzec łaskawy dla miłośników astronomii. 14 marca mogliśmy obserwować zaćmienie Księżyca, choć było ono bardzo trudne do zobaczenia w Polsce.

"Faza częściowa będzie niewidoczna z naszego kraju, bo zdarzy się o wschodzie Słońca. Przed zachodem księżyca wejdzie on w fazę półcieniową, ale jego jasność zmieni się bardzo nieznacznie, w dodatku będzie niziutko nad horyzontem. Ale może uda się go dostrzec" – zapowiadał Damian Jabłeka, wicedyrektor Planetarium Śląskiego w Chorzowie i autor bloga "Dotknij nieba”.

Kiedy zaćmienie Słońca?

Za to 29 marca można się spodziewać częściowego zaćmienia Słońca. "Księżyc zakryje ok. 15 proc. tarczy słonecznej. Chociaż to niewiele, przy odpowiednich zabezpieczeniach sprzętu, a zwłaszcza oczu za pomocą silnych, przeznaczonych do obserwacji Słońca filtrów będzie można to wyraźnie zobaczyć. To będzie najbardziej efektowne zjawisko astronomiczne w najbliższych miesiącach" – ocenił Damian Jabłeka.

Z kolei w kwietniu w jednej linii ułożą się Mars oraz Kastor i Pollux, czyli dwie najjaśniejsze gwiazdy z gwiazdozbioru Bliźniąt. „Podobnej jasności gwiazdy i planeta obecnie układają się w kształt litery L. Na początku kwietnia jednak Mars – tuż przed tym, jak opuści ten gwiazdozbiór – utworzy z Bliźniętami ‘trojaczki’, czyli jedną linię z trzech punktów. 5 kwietnia dołączy do nich jeszcze Księżyc” – poinformował ekspert.

