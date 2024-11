Meteoryt spadł na Mazowszu, trwają poszukiwania. Jak wygląda skała z kosmosu? Alicja Śmiecińska 06.11.2024 11:12 Pod Mławą, w okolicach Grzebska, spadł meteoryt. Trwają jego poszukiwania, do których Polskie Towarzystwo Meteorytowe zachęca m.in. mieszkańców. – Meteoryty nie są szkodliwe, można je spokojnie brać do ręki, nie są radioaktywne – zapewnia Mateusz Żmija z Towarzystwa.

W okolicach Grzebska spadł meteoryt (autor: RDC)

Skała ważąca około 80 gramów spadła w okolicach Krajewa Wielkiego na południe od miejscowości Grzebsk. Trwają właśnie jej poszukiwania. To nie lada gratka dla miłośników astronomii.

— To skała, która może mieć kilka centymetrów długości i średnicy. Powinniśmy szukać jasnych skał, które będą pokryte częściowo lub w całości matową czarną skorupką — mówi Mateusz Żmija z Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

Naukowcy w poszukiwaniach skały liczą na pomoc mieszkańców.

— Jeśli chodzi o poszukiwania tego meteorytu, to liczymy na mieszkańców Grzebska i okolic, pojedynczych miłośników astronomii czy kosmicznych skał oraz właścicieli okolicznych pól, których prosimy o to, by patrzyli pod nogi nieco częściej — mówi Żmija.

Meteoryty mają ponad 4,5 miliarda lat. Dzięki nim mamy wiedzę na temat początku Układu Słonecznego.

— One składają się z najbardziej pierwotnej materii, takiej, która budowała asteroidy, następnie planety. Możemy po prostu dowiedzieć się, co było przed nami w Układzie Słonecznym — tłumaczy szef Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

Jak dodaje naukowiec, skały mogły rozsypać się na obszarze kilkunastu kilometrów.

— Meteoryty nie są szkodliwe, można je spokojnie brać do ręki, nie są radioaktywne — podsumowuje.

Szczęściarz, który znajdzie meteoryt, jest proszony jest o kontakt z Polskim Towarzystwem Meteorytowym.

