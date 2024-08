80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś wieczorem spektakl dronowy RDC 30.08.2024 12:58 W piątek, 30 sierpnia o godzinie 21.30 odbędzie się w Warszawie największy w Polsce pokaz dronowy. Widowisko "W jak Wolność" przygotowano w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pokaz potrwa około 12 minut, podczas których 615 dronów wzbije się na wysokość od 60 do 120 metrów, tworząc na niebie 12 symbolicznych figur.

„W jak Wolność”. Pokaz dronowy upamiętni Powstanie Warszawskie (autor: UM Warszawa)

"Największy taki pokaz w Polsce. Jeden z największych w Europie. Z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego przygotowaliśmy dla Was niezwykły spektakl dronowy, który będzie poświęcony pamięci naszych Bohaterów" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, zachęcając do oglądania pokazu.

Spektakl dronowy odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 21.30. Pokaz potrwa około 12 minut, podczas których 615 dronów wzbije się na wysokość od 60 do 120 metrów, tworząc na niebie 12 symbolicznych figur upamiętniających Powstanie Warszawskie.

Gdzie oglądać pokaz dronowy?

Drony będzie można obserwować z nadwiślańskiego bulwaru gen. George’a Smitha Pattona – na wysokości pawilonu Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

"Narracja tego spektakularnego pokazu będzie wzbogacona o prawdziwe głosy i wypowiedzi Powstańców, udostępnione przez Muzeum Powstania Warszawskiego z Archiwum Historii Mówionej" - przekazali organizatorzy.

Oprawę muzyczną zapewni dedykowany Powstaniu Warszawskiemu utwór symfoniczny "Drones Over the City" skomponowany przez Karima Martusewicza, syna powstańca.

W pokazie weźmie udział 615 dronów; wysokość figur – do 120 metrów; szerokość figur – do 200 metrów. Będzie to największy tego typu pokaz w Polsce – do tej pory największy pokaz liczył 260 dronów.

