Na obronność 26 mld zł. Resorty obrony i funduszy policzyły pieniądze z KPO

Resorty obrony i funduszy policzyły pieniądze z KPO - do wydania jest 26 miliardów zł. Pierwsze projekty będą mogły wystartować w 2026 roku. To główne ustalenia po posiedzeniu Komitetu Sterującego do spraw działania na rzecz programów dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Komitet liczy kilkanaście osób, zebrał się po raz pierwszy.