Na początku kwietnia rusza kolejna edycja akcji „Trenuj z wojskiem” RDC 27.03.2025 22:34 Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że od 5 kwietnia rusza szósta edycja akcji „Trenuj z wojskiem”. Przez kolejnych 11 tygodni, w każdą sobotę, w jednostkach wojskowych w całej Polsce odbywać się będą szkolenia wojskowe dla osób w wieku 15–65 lat.

Wojsko zaprasza na szkolenia (autor: 1 Warszawska Brygada Pancerna/X)

Szósta edycja akcji „Trenuj z wojskiem” rusza 5 kwietnia.

Na inauguracyjne, kwietniowe zajęcia ochotnicy będą mogli zapisać się w Warszawie, Lesznie oraz Gdyni. Wybrane jednostki wojskowe, co tydzień będą czekały na wszystkich chętnych, praktycznie w każdym zakątku kraju.

Można zgłosić się na szkolenie m.in. w Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Białymstoku, Rzeszowie, czy Krakowie.

8-godzinne szkolenia będą prowadzone przez najlepszych instruktorów wojskowych, którzy wprowadzają uczestników w tematy strzelania, rzutu granatem, walki wręcz, pierwszej pomocy w warunkach polowych, przetrwania w terenie, schronienia, reagowania na alarmy i wielu innych. Nie zabraknie też części integracyjnej i poczęstunku wojskowego.

W każdą sobotę, przez 11 tygodni ochotnicy będą mogli trenować w różnych jednostkach w kraju. Już teraz można zapisać się na ten dzień do pancerniaków, terytorialsów, spadochroniarzy, marynarzy, logistyków, ale także do akademii wojskowych, czy do wojskowego centrum szkoleniowego.

Sztab Generalny WP przypomina, że w ubiegłym roku z programu skorzystało ok. 25 tys. Polaków.

„Zapoznaj się z harmonogramem szkoleń na ten rok i skorzystaj z bezpłatnych lekcji strzelania, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz i rzutu granatem” – zachęca Sztab Generalny WP.

