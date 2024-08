Masecki Trio wystąpi w piątek na „Dziedzińcu Kultury” w Warszawie RDC 29.08.2024 18:23 W piątek na scenie „Dziedzińca Kultury” wystąpi Masecki Trio. Podczas koncertu Marcin Masecki - pianista, kompozytor i aranżer, wirtuozersko łączący różne gatunki muzyczne - zagra i zaśpiewa m.in. ulubione bolera meksykańskie w formie klasycznego tria fortepianowego z albumu „Boleros y más”.

Koncert w ramach „Dziedzińca Kultury” (autor: Radek Zawadzki/NCK)

„Na wielki finał Dziedzińca Kultury przygotowaliśmy prawdziwą muzyczną ucztę, nasyconą gorącymi rytmami latynoamerykańskimi, które przeniosą nas wprost na ulice Rio de Janeiro czy Buenos Aires! W muzyczną wyprawę w odległe rejony Ameryki Łacińskiej zabierze nas Masecki Trio” — czytamy w informacji przesłanej PAP przez rzecznika Narodowego Centrum Kultury Joannę Bancerowską.

Hasło 7. edycji „Dziedzińca Kultury” - „Bliżej” - nawiązuje do twórczości Melchiora Wańkowicza, jednego z najwybitniejszych polskich reportażystów, a zarazem patrona roku 2024.

„Program tegorocznego cyklu to mozaika niezwykłych dźwiękowych reportaży prezentujących ważne tematy i problemy współczesnego świata. Jesteśmy bliżej tego, co dzieje się obecnie w polskiej muzyce, i odkrywamy różnorodność i złożoność naszej współczesności. A na scenie – jak zawsze wyjątkowe muzyczne osobowości” - czytamy w zapowiedzi cyklu koncertów.

Artystyczna twórczość Maseckiego

Jak przypomniano, „Marcin Masecki regularnie koncertuje z repertuarem klasycznym w formacie solowym, kameralnym lub z orkiestrami”. „Jest stałym kuratorem warszawskiego życia muzycznego, organizując festiwale i projekty łączące muzyków z różnych środowisk. Współprowadzi orkiestrę Jazz Band Młynarski-Masecki, grającą przedwojenny polski jazz w autorskich opracowaniach. Co roku prowadzi klasę improwizacji na Festiwalu Ensemble w Książu” - napisano o muzyku.

„W maju 2023 r. miała miejsce premiera jego poematu symfonicznego „W Wariacjach Goldbergowskich są trzy polonezy” eksplorującego związki między twórczością Bacha a naszym tańcem narodowym. Ma na koncie już trzy symfonie i jeden koncert fortepianowy. Pisze również do filmu oraz do teatru. Jest laureatem Orła za muzykę do filmu +Powrót do tamtych dni+. Był aranżerem, kompozytorem i konsultantem muzycznym przy filmie „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego" - czytamy w informacji o artyście.

Wcześniej stworzył m.in. ścieżkę dźwiękową do filmu „O zwierzętach i ludziach” Łukasza Czajki, „Fuck For Forrest” Michała Marczaka oraz „Obce niebo” Dariusza Gajewskiego. Regularnie współpracuje z Polskim Radiem, Teatrem Studio, Barem Studio oraz orkiestrami MACV i Capellą Cracoviensis.

Początek koncertu - 30 sierpnia o godz. 20 na Dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17).

Współorganizatorami cyklu imprez „Dziedziniec Kultury” są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent miasta stołecznego Warszawy.

