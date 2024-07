Trio Łona x Konieczny x Krupa wystąpi dzisiaj podczas „Dziedzińca Kultury” w Warszawie RDC 19.07.2024 15:52 W piątkowy wieczór na scenie „Dziedzińca Kultury” wystąpi trio Łona x Konieczny x Krupa. Zaprezentuje kompozycje z albumu „Taxi” — zróżnicowane utwory z pogranicza hip-hopu, jazzu i elektroniki. Początek koncertu 19 lipca o godz. 20 na Dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstęp jest bezpłatny.

"Dziedziniec Kultury". W piątek wystąpi trio Łona x Konieczny x Krupa (autor: Radek Zawadzki/NCK)

Zróżnicowane utwory z pogranicza hip-hopu, jazzu i elektroniki zabrzmią w piątek o godzinie 20:00 na warszawskiej scenie „Dziedzińca Kultury”. Trio Łona x Konieczny x Krupa zaprezentuje kompozycje z albumu „Taxi”.

Biuro prasowe Narodowego Centrum Kultury przekazało, że „trio Łona x Konieczny x Krupa zabierze słuchaczy w muzyczną podróż do wielkomiejskiego uniwersum oglądanego z perspektywy poznańskich i szczecińskich taksówkarzy”. „Wsłuchamy się w opowieść o zmieniającej się współczesności i transformacji kulturowej ostatnich trzech dekad” - dodano.

Inspiracją dla tegorocznej - siódmej odsłony cyklu letnich koncertów na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest twórczość jednego z najwybitniejszych reportażystów w historii literatury polskiej Melchiora Wańkowicza, patrona roku 2024.

Hasło przewodnie tegorocznego „Dziedzińca Kultury” to „…Bliżej". W kolejne piątkowe wieczory lipca i sierpnia wystąpią między innymi Anita Lipnicka, Kuba Więcek i Masecki Trio. Wstęp na nie jest bezpłatny.

Dziedziniec Kultury to cykl letnich koncertów organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury od 2018 roku na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Współorganizatorami cyklu imprez „Dziedziniec Kultury” są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowe Centrum Kultury.

Łona x Konieczny x Krupa

Wyjaśniono, że „Łona x Konieczny x Krupa to kooperacja szczecińskiego rapera Adama Zielińskiego z Andrzejem Koniecznym i Kacprem Krupą — muzykami ze składu Siema Ziemia”.

„Łona (Adam Zieliński) to legendarny raper, autor tekstów i producent muzyczny, a także prawnik i ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Laureat Paszportu Polityki i nagrody Yach Film. W 2011 r. znalazł się na 16. miejscu listy 30 najlepszych polskich raperów według magazynu Machina, a rok później - na 8. miejscu listy najlepszych polskich raperów opublikowanej przez serwis Porcys” - napisano w informacji o muzyku.

Andrzej Konieczny to uznany kompozytor, producent i perkusista. „Jego muzyczna podróż zaczęła się w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie teraz przeprowadza badania na poziomie doktoranckim, jednocześnie poszerzając swoje artystyczne horyzonty na kierunku ArtScience w Royal Academy of Arts” - czytamy w zapowiedzi koncertu.

„Kacper Krupa to wybitny saksofonista i kompozytor, występował na wielu festiwalach, w tym m.in. na Jazz Jamboree, OFF Festival czy Męskim Graniu. Tworzy ścieżki dźwiękowe do filmów animowanych, współpracuje z Polskim Teatrem Tańca oraz prowadzi wykłady na temat realizacji ścieżki dźwiękowej na Uniwersytecie Artystycznym im. M. Abakanowicz w Poznaniu” - napisano o artyście.

Jak wyjaśniono, „współpraca tego wyjątkowego trio zaowocowała albumem Taxi nagrodzonym w tym roku Fryderykiem w kategorii Album Roku Hip Hop oraz Teledysk Roku za singiel Bym Poszedł, a trio zdobyło Fryderyka w kategorii Zespół / Projekt Artystyczny Roku”.

