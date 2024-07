Ostatni dzień festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Program specjalny na antenie RDC Cyryl Skiba 07.07.2024 14:21 The Big Tusk, Hoshii i Marcus Miller Band jako gwiazda wieczoru. Dzisiaj ostatni dzień festiwalu Warsaw Summer Jazz Days, pod patronatem Radia Dla Ciebie. Na naszej antenie rozmowy z artystami, relacje i komentarze. Zachęcamy do słuchania od godziny 20:00.

Warsaw Summer Jazz Days (autor: RDC)

Ostatni dzień festiwalu Warsaw Summer Jazz Days, pod patronatem Radia Dla Ciebie. Na miejscu będzie można spotkać nasze mobilne studio oraz dziennikarzy RDC.

Kto dzisiaj wystąpi? O tym dziennikarz kulturalny RDC Cyryl Skiba.

— Bardzo nowoczesne, bardzo świeże, ale też bardzo elektroniczne spojrzenie na muzykę jazzową wykonaniu zespołu Hoshii, dowodzonego przez rewelacyjnego saksofonistę Kubę Więcka. Także szwajcarsko-francuski skład, także elektroniczny, także nowoczesny — The Big Tusk. Na zamknięcie dzisiaj gwiazda, legenda gitary basowej, czyli Marcus Miller — zapowiada Skiba.

Relacje na naszej antenie o godzinie 20:00 oraz 21:00.

„Festiwal nowych nadziei”

Warsaw Summer Jazz Days to jedna z najważniejszych imprez tego gatunku w kraju. Opowiadał o niej w „Poranku RDC” jego wieloletni organizator Mariusz Adamiak.

Adamiak podkreślił na naszej antenie, że od dawna formuła festiwalu jest podobna. Chodzi o zestawienie wschodzących gwiazd z absolutnymi „gigantami”, których w przeszłości nie brakowało.

— Mamy prezentować to, co najlepsze i to, co jest jak gdyby nowe, wchodzi na rynek. No i przez te lata tak na dobrą sprawę jest to kontynuowane. Pokazujemy też młodych wykonawców polskich — mówił.

Podczas niedzielnego finału wystąpi największa gwiazda tegorocznego Warsaw Summer Jazz Days - wirtuoz gitary basowej Marcus Miller. Jego występ poprzedzi szwajcarski zespół The Big Tusk oraz polska formacja Hoshii saksofonisty Kuby Więcka.

