Będzie remont zabytkowego Elizeum w parku Na Książęcem. Znamy termin [SPRAWDŹ] RDC 11.12.2024 07:18 Będzie remont warszawskiego Elizeum. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę na wykonanie. To tajemnicza, podziemna rotunda ukryta w parku Na Książęcem. Powstała pod koniec XVIII wieku na polecenie księcia Kazimierza Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta. Budowla ma 8 metrów wysokości. Miejsce to pełniło funkcję groty parkowej.

Tajemnicza, podziemna rotunda ukryta w parku Na Książęcem, po latach zapomnienia i degradacji przejdzie pilne prace remontowe. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał właśnie umowę na ich wykonanie.

Elizeum, zaprojektowane przez wybitnego architekta Szymona Bogumiła Zuga, powstało pod koniec XVIII wieku na polecenie księcia Kazimierza Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta. Była to budowla wyjątkowa – dwukondygnacyjna, podziemna rotunda o wysokości 8 metrów i średnicy 7,5 metra. Miejsce to pełniło funkcję groty parkowej. Zlokalizowane jest na skarpie warszawskiej, w obecnym parku Rydza Śmigłego, a nazwę dostało na cześć mitycznych Pól Elizejskich.

W swoim pierwotnym kształcie Elizeum olśniewało bogactwem wystroju – freskami, kolumnami, sztukateriami i rzeźbami. Niestety, śmierć księcia w 1800 roku zapoczątkowała okres zaniedbania. W ciągu kolejnych dwóch wieków, warstwa izolacyjna z gliny uległa zniszczeniu, a woda opadowa spowodowała szkody we wnętrzu obiektu.

Plan ratunkowy

W 2021 roku zakończyło się udrożnianie górnego wejścia, co miało zapewnić lepszą wentylację historycznego obiektu. Teraz nadszedł czas na kompleksowe zabezpieczenie i rekonstrukcję. Remont Elizeum obejmie dwie fazy. Pierwsza skoncentruje się na osuszaniu zabytku i zabezpieczeniu go przed wodami opadowymi. W tym celu wierzchnia warstwa ziemi zostanie usunięta, a mury poddane czyszczeniu, odgrzybianiu i wzmocnieniu. Uzupełnione zostaną także spoiny między cegłami. Druga faza to rekonstrukcja historycznej izolacji z gliny, a także inne prace budowlane i zabezpieczające.

Ze względów technicznych odkopanie budowli będzie odbywać się odcinkami. Aby chronić obiekt przed dalszym niszczeniem zostanie on tymczasowo zadaszony.

Prace, współfinansowane z „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”, mają potrwać do połowy 2028 roku i będą kosztowały ok. 4,9 mln zł. Wykona je firma Renewal Art Sp. z o.o.

Elizeum i park wpisane są do Rejestru Zabytków i znajdują się na obszarze archeologicznym. Wszystkie działania będą w związku z tym prowadzone pod nadzorem Stołecznego Konserwatora Zabytków.

