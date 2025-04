Spotkanie ministrów obrony UE. Szef MON: jesteśmy zjednoczeni we wsparciu Ukrainy RDC 03.04.2025 17:46 Inicjatywy takie jak misja szkolenia ukraińskich żołnierzy w krajach UE będą kontynuowane, dopóki taka potrzeba istnieje; jesteśmy zjednoczenie we wsparciu Ukrainy — powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu ministrów obrony UE. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapewniła, że państwa UE będą w stanie zapewnić Ukrainie potrzebne wsparcie w obronie przed Rosją.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas (autor: PAP/Leszek Szymański)

Państwa europejskie zadeklarowały kolejne pakiety wsparcia dla Ukrainy; Francja przekaże 2 mld euro, Szwecja - 1,5 mld euro, Niemcy 12 mld euro w ciągu kolejnych lat — powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Za realistyczne uznała też przekazanie Ukrainie dwóch milionów pocisków artyleryjskich w ciągu roku.

Kaja Kallas przewodniczyła w czwartek nieformalnemu spotkaniu unijnych ministrów obrony, które odbyło się na warszawskiej Cytadeli. Współprzewodniczącym był wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Po zakończeniu posiedzenia Kallas zapewniła, że państwa UE będą w stanie zapewnić Ukrainie potrzebne wsparcie w obronie przed Rosją.

— W następstwie naszych rozmów szereg państw członkowskich złożyło swoje zobowiązania w zakresie wsparcia Ukrainy: Francja ogłosiła dodatkowe 2 mld euro wsparcia; Niemcy ogłosiły 12 mld euro na kolejne lata; Szwecja ok. 1,5 mld euro w pomocy wojskowej — powiedziała Kallas.

Zdaniem szefowej unijnej dyplomacji realistyczne jest przekazanie 2 mln pocisków artyleryjskich w ciągu roku. Wcześniej Kallas poinformowała, że państwa UE są już w stanie dostarczyć ponad 50 proc. amunicji potrzebnej Ukraińcom; wskazała, że padają „różne propozycje”, a swój wkład w tę inicjatywą deklarują różne państwa.

Pytana przez PAP o szczegóły, Kallas odparła: Kilka krajów w czasie obrad powiedziało, że przekaże środki (...) Jednak chciałabym, żeby to te kraje to ogłosiły. Wydaje mi się, że to uczciwe podejście.

Przyznała też, że niektóre państwa mają zastrzeżenia do uczestnictwa akurat w tym mechanizmie, ale dla niej najważniejsze jest to, żeby Ukraina otrzymała potrzebną pomoc.

Wsparcie dla Ukrainy i wdrożenie strategii zawartej w Białej Księdze – o tym rozmawialiśmy w czasie Rady Nieformalnej Spraw Zagranicznych UE z udziałem ministrów obrony.



Kontynuacja pomocy dla Ukrainy

Minister Kosiniak-Kamysz zapewnił o kontynuowaniu pomocy dla Ukrainy, takiej jak np. misja wojskowa (EUMAM) polegająca na szkoleniu na terenie państw UE żołnierzy Ukrainy.

— Te inicjatywy (...) będą kontynuowane, dopóki taka potrzeba istnieje, do czasu, kiedy Ukraina naszego wsparcia będzie potrzebować - to jest deklaracja płynąca prawie od wszystkich państw, z jednym drobnym wyjątkiem — powiedział.

Zapowiedział też m.in. rozbudowę europejskiego przemysłu obronnego we współpracy z firmami ukraińskimi.

— Będziemy budować zdolności obronne, będziemy trenować żołnierzy, będziemy rozwijać nasz przemysł zbrojeniowy w porozumieniu i we współpracy np. w inicjatywach joint ventures z przemysłem ukraińskim — wymieniał.

Minister zastrzegł, że nie ma mowy o zastępowaniu NATO unijnym sojuszem, jako że inwestycje w unijny przemysł obronny mają za zadanie uzupełnić i wzmocnić NATO. Podkreślił również, że zapisy unijnej białej księgi w żaden sposób nie zagrażają państwom narodowym, a obecnie potrzebna jest jak najszybsza ich implementacja.

Biała księga doprecyzowuje plan dozbrajania Europy zaprezentowany przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen. Chodzi m.in. o tzw. instrument SAFE, czyli 150 mld euro pożyczek na projekty zbrojeniowe, poluzowanie dyscypliny budżetowej państw członkowskich w zakresie wydatków obronnych i możliwość przesuwania środków w ramach unijnego budżetu.

W założeniu zapisy mają być zrealizowane do 2030 r., jednak powszechne jest przekonanie, że termin ten jest zbyt późny. "Musimy iść do przoduj szybciej. Ten pogląd podzielają także ministrowie" - podkreśliła w czwartek Kallas.

Spotkanie unijnych ministrów odbyło si w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE.

