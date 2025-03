Załamanie relacji między Kijowem a Waszyngtonem. Szczyt ws. Ukrainy dziś w Londynie RDC 02.03.2025 09:37 W Londynie dziś szczyt w sprawie Ukrainy. Liderzy europejskich krajów oraz Kanady szukać będą wyjścia z kryzysu: załamania relacji między Kijowem i Waszyngtonem i widmem wycofania amerykańskiego wsparcia.

Premier Donald Tusk (autor: Kancelaria Premiera)

Co dalej z wojną, ze stosunkami z USA, z zagrożeniem ze strony Rosji? Te pytania rozbrzmiewać będą w dziewiętnastowiecznym, monumentalny Lancaster House w londyńskiej dzielnicy St. James's. Spotkanie stało się szczytem kryzysowym po dyplomatycznej katastrofie w Waszyngtonie i kłótni między prezydentami USA i Ukrainy.

„Europejczycy zareagowali błyskawicznie, deklarując, że twardo stoją po stronie Ukrainy. Ale musimy poczekać, czy to przełoży się na konkret” - mówi Sam Kiley, redaktor zagraniczny dziennika Independent, były wysłannik na Ukrainę. I dodaje, że jeśli na końcu liderzy wyjdą po prostu, by przekazać kilka gładkich słów w stylu „stoimy u boku Ukrainy”, to będzie to porażka. „Liderzy muszą się pogodzić z tym, że Europa jest osamotniona” - podkreśla rozmówca Polskiego Radia.

W spotkaniu wezmą udział: prezydent Ukrainy, szefowa KE, szef NATO oraz liderzy Francji, Niemiec, Danii, Włochy, Niderlandów, Norwegii, Hiszpanii, Turcji, Kanady, Finlandii, Szwecji, Czech, Rumunii i Polski.

Przed szczytem premier Starmer osobno spotka się z szefową rządu Włoch, Giorgią Meloni. Liderką prawicy, o której Donald Trump wypowiadał się ciepło. Liderką, która jednocześnie zdecydowanie wspiera w tym konflikcie Ukrainę.

Zaplanowane pierwotnie na dziś spotkanie premiera Starmera z prezydentem Zełeńskim na Downing Street odbyło się wczoraj. Wczoraj też Brytyjczycy udzielili Ukraińcom pożyczki na ponad dwa miliardy funtów.

