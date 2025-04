„Trudne decyzje w obliczu wyroku”. Marcin Bosak w RDC o „Aniołach w Warszawie” Cyryl Skiba 03.04.2025 19:03 Za nami premierowe pokazy spektaklu „Anioły w Warszawie” w reżyserii Wojciecha Farugi. Zespół Teatru Dramatycznego stworzył historię opowiadającą o polskim doświadczeniu epidemii AIDS w latach osiemdziesiątych. O bohaterach spektaklu mówił w Polskim Radiu RDC aktor Marcin Bosak. Jak zaznaczył, są oni absolutnie niejednoznaczni.

Marcin Bosak (autor: RDC)

W Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbyła się premiera spektaklu „Anioły w Warszawie” Jest to opowieść o ludziach, których doświadczenie miało zostać wymazane z historii Warszawy.

Marcin Bosak w rozmowie z Beatą Jewiarz w audycji „W rytmie kultury” podkreślał, że bohaterowie „Aniołów w Warszawie” są absolutnie niejednoznaczni. Musieli podejmować trudne decyzje w obliczu śmiertelnego wyroku, którym był HIV oraz AIDS w latach osiemdziesiątych.

— Nawet jeżeli ktoś postępował dobrze, to mogło się to odwrócić w momencie wyroku. Mogło też się odwrócić w drugą stronę, więc bardziej bym się przyglądał tutaj temu, co powoduje zmianę i jak ona wpływa na ludzki charakter. Czy to jest tak, że niektórzy świetnie sobie z tym radzą i są nadal szlachetni, a inni kompletnie sobie z tym nie radzą. Jeszcze inni to wypierają. Tutaj są po prostu różne postawy ludzkie — powiedział Bosak.

Zespół Teatru Dramatycznego stworzył narrację o mieście i jego mieszkańcach w zderzeniu z nieznaną wówczas chorobą. Spektakl jest świadomym nawiązaniem do kultowych „Aniołów w Ameryce” Tony’ego Kushnera i spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego z 2007 roku.

Spektakl rozpisany jest między innymi na głosy lekarzy, polityków, artystów, matek, żon i partnerów – tych, którzy bali się mówić, i tych, którzy bali się słuchać. Ale też tych, którzy pragnęli głośno kochać, błyszczeć w szarości i marzyć mimo strachu, zamieniając ból w bunt, a wstyd w dumę — napisano w zapowiedzi spektaklu.

Najbliższe pokazy spektaklu „Anioły w Warszawie” odbędą się 6, 8 i 9 kwietnia. Kolejne terminy to 5, 6, 7 czerwca.

