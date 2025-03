Dyrektorka Muzeum Getta Warszawskiego: Chcemy stworzyć historię godną tego miejsca Miłosz Kuter 04.03.2025 10:26 Postaramy się stworzyć historię godną tego miejsca – mówiła w Polskim Radiu RDC nowo powołana dyrektorka Muzeum Getta Warszawskiego dr hab. Katarzyna Person-Wooddin. W rozmowie z Grzegorzem Chlastą opowiadała o pracy nad wystawą oraz misji placówki.

Katarzyna Person-Wooddin (autor: RDC)

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska powołała 28 lutego dr hab. Katarzynę Person-Wooddin na stanowisko dyrektorki Muzeum Getta Warszawskiego. Jej pięcioletnia kadencja rozpoczęła się 2 marca.

Obecnie muzeum funkcjonuje w tymczasowej siedzibie w budynku PAST-y, lecz docelowo zostanie przeniesione do zespołu budynków dawnego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów.

Nowa dyrektorka opowiadała w Poranku RDC o planach placówki i pracach nad wystawą.

– Postaramy się stworzyć taką historię, która jest godna i opowieści o getcie warszawskim i tego miejsca, w którym się znajduje, naprawdę wyjątkowego ostańca z getta warszawskiego, szpitala, który funkcjonował jeszcze przed wojną, potem w getcie jako szpital dla dzieci, miejsce, w którym prowadzono badania nad chorobą głodową – przypomniała.

Muzeum Getta Warszawskiego ma za zadanie upowszechnianie wiedzy o historii polskich Żydów w czasie II wojny światowej.

– Podłożem naszego muzeum będzie praca edukacyjna. To jest coś, co robimy już teraz. Na razie nastawiona głównie na mieszkańców Warszawy, ale też na przewodników i nauczycieli z całej Polski i będziemy to rozszerzać. Działania partycypacyjne wciągające społeczność, przede wszystkim naszych sąsiadów, czyli tych, którzy teraz mieszkają wokół budowy bardzo trudnej zresztą w muzeum getta, potem szkoły z Polski i ze świata, grupy turystów – dodała Katarzyna Person-Wooddin.

Od 2018 r. dyrektorem muzeum był historyk Albert Stankowski.

Kim jest Katarzyna Person-Wooddin?

Dr hab. Katarzyna Person-Wooddin to absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 r. uzyskała doktorat z historii na Uniwersytecie Londyńskim, a w 2020 r. habilitację w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla w Polskiej Akademii Nauk.

Autorka książek, m.in. „Assimilated Jews in the Warsaw Ghetto, 1940–1943” (2014), „Policjanci: wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim” (2018), „Dipisi: Żydzi polscy w amerykańskiej i brytyjskiej strefach okupacyjnych Niemiec, 1945–1948" (2019) oraz „Przemysłowa Concentration Camp: the Camp, the Children, the Trials” (2023).

Person-Wooddin kierowała Działem Naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego i projektem pełnej edycji Archiwum Ringelbluma. Od 1 lutego 2024 r. jest zastępczynią dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego ds. naukowych i wystawienniczych.

Jest stypendystka Fundacji Humboldta (2016–2017, Institut für Zeitgeschichte), Programu Horyzont Europa (2020-2022, Ludwig-Maximilians–Universität) oraz Fundacji Gerdy Henkel (2022-2023, Ludwig-Maximilians–Universität).

Czytaj też: W Holandii odnaleziono obraz Brueghla skradziony 51 lat temu z Polski