Muzycy King Crimson i Talking Heads łączą siły. „Muzycznie od piątku do piątku” vol. 11 Bogdan Fabiański 04.04.2025 19:42 Dwie legendy łączą siły i odwiedzą Polskę! Jerry Harrison z ikonicznego Talking Heads i Adrian Belew z King Crimson zagrają wspólnie w maju w warszawskiej Progresji. Zapraszamy na cotygodniowy felieton „Muzycznie od piątku do piątku” Bogdana Fabiańskiego, naszego dziennikarza muzycznego, prezentera radiowego i telewizyjnego, DJ i producenta.

Muzycy King Crimson i Talking Heads łączą siły (autor: WiniaryBookings/FB)

Legenda dogania legendę. Talking Heads istnieli w latach 1975-1991. Grali art punk, new wave, art rocka, punk, avant funk i dance rocka. Skład zespołu to: Danid Byrne (voc, git), Chris Frantz (perk), Tina Weymouth (bas) i Jerry Harrison (git, klaw).

Wydali osiem albumów studyjnych. Inspirowali takich artystów m.in. jak: Nelly Furtado, Eddie Veder, Foals, St Vincent, Franz Ferdinand czy The Weekend.

Po rozpadzie zespołu Jerry Harrison produkował albumy dla Crash Dest Dummies, Stroke 9, The Bogmen, czy General Public. Nagrał trzy solowe albumy.

W 2021 połączył siły z Adrianem Belewem, koncertując z okazji 40-lecie wydania płyty „Remain in Light”.

Jerry Harrison jest klawiszowcem i gitarzystą, ale gra też na basie. Jest członkiem Rock and Roll Hall of Fame oraz laureatem Grammy za całokształt twórczości w 2021 roku. Ma na swoim koncie wiele wysoko ocenianych solowych albumów, w tym „Casual Gods”. Dodatkowo, odniósł sukces jako producent muzyczny, współpracując z takimi artystami jak Foo Fighters, No Doubt, Kenny Wayne Shepherd, Live i wieloma innymi.

Przed dołączeniem do Talking Heads, Jerry był członkiem pionierskiego zespołu proto-punkowego The Modern Lovers.

Jak wspomniałem legenda goni legendę, bo Adrian Belew przez długi czas był głównym wokalistą i gitarzystą legendarnego zespołu prog-rockowego King Crimson. Adrian nagrywał, występował i koncertował z takimi artystami jak David Bowie, Frank Zappa, Talking Heads, Nine Inch Nails, Tori Amos, Paul Simon, Cyndi Lauper i wieloma innymi. Wydał ponad 20 solowych albumów i był nominowany do Grammy w 2005 roku.

Adrian i Jerry, wraz z zespołem złożonym z wybitnych muzyków, prezentują unikatowe wykonania klasyków Talking Heads, takich jak „Once In A Lifetime”, „Psycho Killer”, „Take Me To The River”, a także utwory ze swoich solowych karier.

Usłyszymy ich 25 maja w warszawskiej Progresji. Supportem będzie grupa Cool Cool Cool. To energetyczny zespół, który łączy funk, house i R&B, tworząc unikalne brzmienie pełne żywiołowej energii. Ich muzykę wyróżniają dynamiczne, żeńskie wokale, rozbudowana sekcja dęta, wirujące syntezatory i rytmiczna sekcja gwarantująca potężny groove. Zespół powstał w 2022 roku, po ponad dekadzie wspólnego grania w ramach Turkuaz, a ich bogate doświadczenie sceniczne przekłada się na niesamowitą synergię i kreatywność. Polecam.

