24 mln zł na przebudowę Chmielnej. Rusza przetarg RDC 31.05.2023 20:55 Prezydent Warszawy ogłosił przetarg na modernizację ulicy Chmielnej. Miasto zarezerwowało na ten cel kwotę 24 mln zł. Ogłaszamy przetarg na zmianę ulicy Chmielnej, która dzisiaj nie wygląda tak, jak powinna, którą chcielibyśmy oddać w ręce mieszkańców – powiedział Rafał Trzaskowski. Przetarg wystartuje w piątek 2 czerwca.

Kiedy remont na Chmielnej? (autor: Rafał Trzaskowski/Twitter)

Po kontrowersjach związanych z projektem nowej ulicy rusza przetarg na przebudowę Chmielnej w Warszawie.

– Chciałbym podziękować wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków za to, że w końcu doszliśmy do kompromisu i że będziemy mogli tę ulicę całkowicie zmienić. Ma wyglądać zupełnie inaczej, stać się kolejnym miejscem reprezentacyjnym i wpisać się w koncepcję Nowego Centrum Warszawy – powiedział prezydent stolicy.

Rafał Trzaskowski przypomniał, że równolegle ze zmianą wyglądu ulicy Chmielnej zmieniać się będzie plac Centralny, kończą się też prace przy budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

– Chmielna będzie się zmieniać. Prowadzimy rozmowy z przedsiębiorcami, uspokajamy ich, że te ogródki, które są na ulicy Chmielnej, będą zamykane tylko i wyłącznie w momencie, gdy ruszą już prace remontowe. Tak, żeby ta ulica mogła dalej funkcjonować do momentu remontu – obiecał.

Chmielna – remont w trzech etapach

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski podkreślił, że sama inwestycja nie powinna być mocno uciążliwa z tego względu, że głównie chodzi tu o wymianę nawierzchni, na bardziej dostosowaną do charakteru ulicy oraz o nasadzenia szpalerów drzew.

– Do przebudowy idzie fragment ulicy Brackiej od placu Pięciu Rogów do Alei Jerozolimskich. Projekt zostanie podzielony na trzy etapy: pierwszy – między placem Pięciu Rogów a Nowym Światem, drugi – między placem a pasażem Wiecha i trzeci to odcinek ulicy Brackiej – podaje Olszewski.

Ulica Chmielna jest traktowana jako strefa zamieszkania, z ograniczonym ruchem samochodowym dla mieszkańców i dostaw. Wiceprezydent zapowiedział, że prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku na ulicy Chmielnej i w okolicy będą montowane specjalne wysuwane słupki.

Co się zmieni na Chmielnej?

Projekt modernizacji zakłada m.in. wymianę nawierzchni ulicy – kostkę betonową zastąpią płyty granitowe, ale wykorzystana zostanie dotychczasowa podbudowa. Wyremontowane zostaną elementy małej architektury: murki, donice z zielenią, ławki (przy kinie Atlantic i skwerze Bukinistów) oraz słupki wygrodzeniowe. Łącznie na Chmielnej znajdą się 64 szt. różnego rodzaju elementów małej architektury – krzeseł miejskich, ławek i ław.

Wprowadzona zostanie zieleń. Wzdłuż ulicy pojawią się szpalery drzew uzupełnione krzewami. Posadzonych zostanie 95 drzew na Chmielnej i – dodatkowo – 38 na Brackiej. A także 9,5 tys. krzewów i 8,5 tys. bylin. Lokalizacja drzew została dobrana tak, aby nie przesłaniać istotnych elementów elewacji budynków oraz umożliwić funkcjonowanie ogródków gastronomicznych.

Projektanci uwzględnili również zmiany klimatyczne w kontekście retencyjności zieleni miejskiej – drzewa i krzewy na Chmielnej absorbować będą wodę opadową. Poprawa jakości i zieleni obejmować będzie także tereny skwerów przylegających do ulicy.

Na Chmielnej wyremontowane zostanie oświetlenie – stare latarnie zastąpią nowe ledowe. Skorzystają również rowerzyści – wszystkie rozwiązania geometryczne na całym obszarze opracowania uwzględniać będą rozwiązania dla ruchu rowerowego. Uregulowana zostanie kwestia parkowania i wjazdu na Chmielnej, która wpływa na negatywny sposób postrzegania tej przestrzeni. Dotyczy to głównie ruchu samochodów dostawczych oraz samochodów aktualnie blokujących połączenie z pasażem Wiecha.

Przetarg na Chmielną

Prezydent Warszawy liczy na współpracę w zakresie utrzymania efektów remontu i ochronę okolicy przed ponowną dewastacją przez m.in. grafficiarzy. Łącznie na ul. Chmielnej znajduje się 36 budynków. Tylko jeden z nich stanowi własność Miasta (Chmielna 15) i tylko wobec niego może ono samodzielnie działać przeciw graffiti. W pozostałych przypadkach potrzeba wspólnego działania – wraz z władzami dzielnicy.

Przetarg na modernizację ul. Chmielnej wystartuje w najbliższy piątek 2 czerwca, a oferty można składać do końca czerwca. Zwycięzca przetargu powinien zostać ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Ratusz szacuje, że prace budowlane ruszą około miesiąca po wyłonieniu wykonawcy, czyli wraz z początkiem września. Wszystkie prace remontowe powinny się zakończyć do 31 maja 2024 r.

Miasto zarezerwowało na przebudowę ulicy Chmielnej 24 mln zł, natomiast jak zapewnił wiceprezydent Warszawy, z obserwacji rynku wynika, że te ceny mogą być niższe.

