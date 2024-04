Budowa tramwaju do Wilanowa. Wiemy, kiedy testy linii na Gagarina [SPRAWDŹ]

W ubiegłym tygodniu odbyły się testy nowej linii tramwajowej na Goworka, teraz przyszedł czas na Gagarina. Zaplanowano je w nocy z 29 na 30 kwietnia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kolejne próby będą przeprowadzane w weekend majowy. — Liczymy jak zawsze, że mieszkańcy Warszawy ruszą tłumnie na ten weekendy majowy, a my sobie zaczniemy odbierać i testować — mówi dyrektor kontraktu budowy tramwaju do Wilanowa Artur Stankiewicz.