„Ten chodnik to tragedia”. Dramatyczny stan drogi dla pieszych w Wawrze Przemysław Paczkowski 25.04.2024 06:21 Dramatyczny stan chodnika wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego. Chodzi o odcinek od ulicy Bysławskiej do granicy miasta. Płyty są w tym miejscu popękane i wychodzą z ziemi przez co chodnik jest nierówny. Miejscami leżą kawałki asfaltu. – Ten chodnik jest tragiczny. To naprawdę niebezpieczne – powiedzieli nam okoliczni mieszkańcy.

10 Taki jest stan chodników w Wawrze (autor: RDC)

Chodnik wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego na odcinku od ulicy Bysławskiej do granicy Warszawy jest w fatalny stanie, a przecież codziennie poruszają się tam osoby niepełnosprawne czy seniorzy, którzy chcą dojść do pobliskiego przystanku autobusowego.

Piesi przyznali naszemu reporterowi, że momentami bywa tam naprawdę niebezpiecznie.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich przyznał, że odcinek nadaje się do przebudowy, nie podał jednak daty ewentualnego remontu.

– Wał Miedzeszyński na ostatnim odcinku za ulicą Bysławską nadaje się do kompleksowej przebudowy. Na liście priorytetów do zrobienia przekazywanej do ratusza wskazujemy między innymi na ten odcinek. Na razie nie dostaliśmy takiego zadania do realizacji – mówi Jakub Dybalski.

Interwencję w tej sprawie zapowiada zaś wiceprzewodniczący rady Warszawy Sławomir Potapowicz.

– Stan chodnika jest rzeczywiście niezadowalający, wymaga szybkiego i pilnego remontu. Musi nastąpić interwencja właściwych służb, przypuszczam, że w tym przypadku ZDM i w tej sprawie będę, po zgłoszeniach mieszkańców, interweniował i prosił o jak najszybsze wyrównanie tego chodnika tak, żeby dało się po nim chodzić – podkreśla.

Odcinek wymagający remontu ma kilometr długości.

Czytaj też: Nowy plac zabaw w Wawrze zamknięty w kilka miesięcy od otwarcia

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/PA