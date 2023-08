Utrudnienia i objazdy w Wawrze. Drogowcy zajmą południową jezdnię Cyryl Skiba 09.08.2023 11:51 Warszawscy drogowcy wyremontują południową jezdnię ulicy Czecha pomiędzy Płowiecką a Kajki w Wawrze. Prace rozpoczną się dziś o 22:00 i potrwają do końca września. W tym czasie kierowcy będą jeździli jezdnią północną w obu kierunkach. Autobusy miejskie pozostaną na swoich trasach.

Utrudnienia na Wawrze potrwają do końca września (autor: ZDM)

Remont ulicy Czecha rozpocznie się w środę, 9 sierpnia, o godzinie 22:00. Kierowcy zmierzający w stronę Wesołej przejadą ze swojej jezdni na sąsiednią na wysokości skrzyżowania z ulicą Sejmikową. Do ulicy Potockich będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu, a dalej jeden. Na skrzyżowaniu z Kościuszkowców i Kajki wrócą na właściwą jezdnię. W stronę Pragi kierowcy będą podróżowali jednym pasem.

Skrzyżowania z Czecha

Kierowcy zachowają możliwość skrętu z ulicy Płowieckiej w Sejmikową i dojazdu do Wydawniczej. Nie będzie natomiast przejazdu w odwrotnym kierunku. Z Wydawniczej w Sejmikową będą mogli skręcić wyłącznie dojeżdżający do posesji. Wyjazd na Czecha będzie zamknięty dla wszystkich.

Ulice Marysińska, Trawiasta, Stradomska i Rzeźbiarska stracą połączenie z remontowaną jezdnią Czecha. Natomiast wyjazd z ulicy Potockich, po północnej stronie Czecha, będzie możliwy wyłącznie w prawo.

Na północnej jezdni Czecha, przed skrzyżowaniem z Kościuszkowców i Kajki, wygrodzone zostaną dwa skrajnie lewe pasy ruchu. Kierowcy nie skręcą w lewo w Kajki. Jadący w kierunku Wesołej będą mieli do dyspozycji pas do skrętu w lewo oraz do jazdy prosto i w prawo.

Objazdy drogowe

Na czas remontu objazd utrudnień wyznaczono ulicami Wydawniczą, Kaczeńca, Skrzyneckiego do Kościuszkowców. Żeby można było wytyczyć objazd, otwarty zostanie fragment ulicy Kaczeńca, na której trwa inny remont. Wyjazd z Kaczeńca na Skrzyneckiego nadal pozostanie zamknięty. Do ulicy Kajki będzie można dojechać Wierzchowskiego i Alpejską.

Przejście dla pieszych, choć zwężone, będzie dostępne przez cały czas. Prace potrwają do końca września.

Szczegóły utrudnień dostępne są na stronie infoulice.um.warszawa.pl.

