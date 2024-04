„Mam jedynego syna i nie mogę go stracić”. Ukraińcy zaniepokojeni wstrzymywaniem wydawania paszportów Mikołaj Cichocki 25.04.2024 16:47 Obywatele Ukrainy są zaniepokojeni decyzją ukraińskiego rządu o wstrzymaniu wydawania paszportów mężczyznom w wieku poborowym, przebywającym poza granicami państwa. Konsulat ukraiński w Warszawie przestał obsługiwać mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. – W Polsce mam pracę i rodzinę, a stracić teraz to wszystko i jechać na Ukrainę nie ma sensu – powiedział nam mieszkający w Polsce Ukrainiec.

5 Praca mobilnej grupy ogniowej straży granicznej w obwodzie odeskim (autor: Alena Solomonova/PAP)

Ukraina czasowo zawiesiła usługi konsularne dla mężczyzn w wieku poborowym przebywających poza granicami kraju. Chodzi m.in. o wstrzymanie wydawania paszportów.

Mimo to w punktach paszportowych ustawiają się kolejki. Tak jest m.in. w Warszawie.

– Nie dają nam paszportów. Osoba stojąca na wyjściu mówi, że musimy poczekać na dalsze decyzje. Paszporty tutaj są, ale nikt nie mówi, kiedy zostaną nam wydane – mówi jeden z oczekujących.

Ukrainiec mieszkający w Polsce przyznaje, że nie miał w planach powrotu na Ukrainę.

– W Polsce mam pracę i rodzinę, a stracić teraz to wszystko i jechać na Ukrainę nie ma sensu. Nie byłem w wojsku, więc nawet jakbym tam wrócił, to będzie ciężko bez przeszkolenia – mówi.

Z kolei pracująca od blisko 10 lat w Warszawie Ukrainka wprost przyznaje, że nie chce, aby jej syn walczył.

– Niedawno byłam w Ukrainie i przeraziłam się, widząc cmentarze. Mój syn ma 29 lat. Mam go jednego i nie mogę go stracić. Uważam, że nie jest do tego przygotowany psychicznie. Uważam, że to niesprawiedliwe i czekam na jakieś rozwiązanie, bo nie może być tak, jak jest. Kto chciał, ten wyjechał i walczy – podkreśla.

Zgodnie z zatwierdzonymi w środę przez ukraiński rząd przepisami mężczyźni w wieku poborowym, którzy będą chcieli wyjechać z Ukrainy lub przebywają poza jej granicami, będą mogli uzyskać ukraiński paszport jedynie na terenie swojego kraju.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba skomentował we wtorek wstrzymanie usług Minister Spraw Zagranicznych na platformie X słowami: „Jeśli ci ludzie uważają, że ktoś tam, daleko na froncie, walczy i oddaje swoje życie za państwo, a ktoś posiedzi za granicą, a przy tym będzie otrzymywać od państwa usługi, to tak to nie działa”.

Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.



Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2024

Jak podkreślił, przebywanie za granicą nie zwalnia z obowiązków wobec państwa, a on sam wydał polecenie, by przywrócić „sprawiedliwe podejście do mężczyzn w wieku mobilizacyjnym na Ukrainie i poza nią”. „To będzie uczciwe” – oświadczył minister Kułeba.

