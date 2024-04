Przebudowa placu Na Rozdrożu z opóźnieniem. Czy wykonawca zdąży przez wakacjami? Przemysław Paczkowski 12.04.2024 12:13 Jest spore opóźnienie na przebudowie placu Na Rozdrożu w Warszawie. Jak dowiedział się reporter Radia dla Ciebie, termin oddania całości inwestycji może zostać przesunięty nawet o kilka miesięcy, choć prace – według zapowiedzi – miały się zakończyć jeszcze w tym miesiącu.

Opóźnienia w przebudowie placu Na Rozdrożu (autor: Szymon Pulcyn/UM Warszawa)

Modernizacja placu Na Rozdrożu przebiega z opóźnieniem. Wiadomo już, że wbrew zapowiedziom inwestycja nie zostanie w całości oddana do użytku w tym miesiącu.

Wiceprezydent Warszawy tłumaczy, że opóźnienia wynikają z napotkanych w trakcie prac awarii.

– Mieliśmy kilka kolizji do usunięcia na placu na Rozdrożu. Prace, które nie mogły być prowadzone ze względu na konieczność usunięcia kolizji, będzie przesunięta. Obecnie rozmawiamy z wykonawcą, żeby prace te nie przedłużyły się poza okres wakacji – mówi Michał Olszewski.

Zakres prac obejmuje budowę przejść naziemnych, nowych ścieżek rowerowych oraz wind na przystanki autobusowe. Jak zapowiada Olszewski, windy mają zacząć działać lada chwila.

– Każdy element infrastruktury, który może być oddawany wcześniej, jest oddawany. Nie czekamy na zakończenie kontraktu i uzyskanie wszystkich pozwoleń. Jeśli tylko nie ma przeszkód do uruchomienia, zawsze tak robimy – wyjaśnia Olszewski.

Po wschodniej stronie placu koniecznie było zburzenie starych, wysłużonych schodów, które łączą go z Trasą Łazienkowską. Równolegle z modernizacją schodów powstawały szyby windowe.

Planowany koszt przebudowy placu Na Rozdrożu to ponad 25 mln złotych. Prace remontowane rozpoczęły się latem ubiegłego roku.

Co nowego na placu Na Rozdrożu?

Motywem przewodnim inwestycji na placu Na Rozdrożu jest likwidacja barier architektonicznych. Windy prowadzić będą na mocno uczęszczane przystanki autobusowe znajdujące się w ciągu Trasy Łazienkowskiej.

Zmiany czekają także same przystanki — są one przebudowane i poszerzone, dzięki czemu pasażerom będzie jeszcze wygodniej. Na krańcach przystanków pojawi się też więcej zieleni.

Do tej pory do przystanków na Trasie Łazienkowskiej, jak również w odwrotnym kierunku, czyli z „dołu” – na sam plac – można się było dostać jedynie za pomocą schodów. Sprawiało to spore problemy osobom z niepełnosprawnością ruchową, większym bagażem czy też rodzicom z dziećmi w wózkach. Instalacja nowych wind pozwoli zlikwidować te bariery.

Nowy plac Na Rozdrożu

Po zakończeniu prac wszystkie przejścia na pl. Na Rozdrożu będą naziemne – w tym dwa nowe: po zachodniej stronie Al. Ujazdowskich (przez wlot ul. Koszykowej) oraz w osi al. Wyzwolenia.

Bezpieczeństwo pieszym zapewni sygnalizacja świetlna i azyle wybudowane pośrodku zebry. Dzięki likwidacji podziemnych przejść będzie więcej miejsca na powierzchni, która przeznaczona zostanie dla pieszych i rowerzystów.

Istotnym elementem prac modernizacyjnych jest dosadzenie zieleni oraz uzupełnienie infrastruktury rowerowej na placu – istniejące przejazdy zostaną poszerzone, a równolegle do nowego przejścia w rejonie ul. Koszykowej powstaje nowy przejazd, do którego prowadzić będzie droga rowerowa – łącząca się z resztą tras dochodzących do placu.

