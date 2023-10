„Brzydkie to jest”. Skrzynki na placu Trzech Krzyży szpecą okolicę? Adrian Pieczka 31.10.2023 06:46 Inwestycja za miliony na Placu Trzech Krzyży w Warszawie , a w tle szpecące skrzynki. Znajdują się one przed kościołem pw. św. Aleksandra. Mieszkańcy dziwią się i pytają, co miasto zamierza z nimi zrobić. – Sprawdzimy, jakie są opcje – zapewnia rzecznik Zarząd Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

3 Skrzynki na pl. Trzech Krzyży (autor: RDC)

W związku z kompleksową przebudową placu Trzech Krzyży zmienił się rejon Śródmieścia.

Wiele kontrowersji wzbudzają jednak skrzynki znajdujące się przed kościołem pw. św. Aleksandra.

W skrzynkach znajdują się urządzenia sterujące i zasilające sygnalizację świetlną. Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski nie wyklucza zmian.

– Sprawdzimy, jakie są opcje. Schowanie w ziemi odpada, ponieważ w tej lokalizacji zwyczajnie nie ma na to miejsca. Wymyślimy jednak, w jaki sposób sprawić, żeby bardziej pasowały do nowego otoczenia – mówi.

Jak dodaje rzecznik, cześć z czterech skrzynek stoi tam od miesięcy, ta największa od ubiegłego wieku.

Zmiany na pl. Trzech Krzyży

W związku z przebudową placu Trzech Krzyży w najbliższym czasie posadzonych zostanie jeszcze ok. 30 nowych drzew. Będą to drzewa o wysokości ok. 6 m i obwodzie pnia minimum 25 cm. Staną na trójkątnej działce w rejonie Żurawiej i Brackiej oraz wzdłuż jezdni wschodniej placu u zbiegu z ulicą Książęcą.

„W wyniku rozmów z konserwatorem zabytków ostatecznie udało się ulepszyć projekt, który realizowany był w trudnej, zabytkowej przestrzeni będącej jednocześnie węzłem drogowym. Nowym lipom, głogom i gruszom towarzystwa dotrzymają trawniki i żywopłot – łącznie ponad 2,7 tys. m2 terenów zielonych. Prace związane z sadzeniem drzew nie powinny powodować zauważalnych utrudnień w ruchu. Standardowo przeprowadza się je na sam koniec budowy. Jesień to też doskonały czas, aby nowe drzewa dobrze przyjęły się w gruncie” – wyjaśnił ZDM.

Do dyspozycji kierowców, pieszych i rowerzystów są już skrzyżowania w rejonie ulic Brackiej i Żurawiej oraz Mokotowskiej i Hożej.

Kierowcy i rowerzyści mogą już m.in. skręcić z ulicy Hożej w Mokotowską lub na plac Trzech Krzyży oraz przejechać dalej Alejami Ujazdowskimi. Można również pojechać z ulicy Żurawiej lub Brackiej przez plac w kierunku Alej Ujazdowskich albo w kierunku ulicy Książęcej. Na skrzyżowaniach oddany do użytku został też pas dla rowerzystów na zachodniej jezdni.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PA