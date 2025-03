Remont torowiska na wiadukcie przy al. Jana Pawła II. Kiedy pierwsze zmiany w ruchu? RDC 11.03.2025 11:16 Rusza remont torowiska na wiadukcie al. Jana Pawła II nad linią kolejową. Roboty w okolicach CH Arkadia rozpoczną się w sobotę 22 marca, ale pierwsze zmiany dla kierowców zaczną obowiązywać 20 marca. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Nie będą kursowały tramwaje linii 28, inne zmienią swoje trasy. Ostatni remont był tam ponad 20 lat temu. Prace potrwają do 25 maja.

Tramwaje na al. Jana Pawła II w Warszawie (autor: Infoulice)

W sobotę 22 marca rozpocznie się remont torowiska przy Centrum Handlowym Arkadia – chodzi o wiadukt al. Jana Pawła II nad linią kolejową.

Pracami będzie objęty odcinek torowiska na wiadukcie przy CH Arkadia – między przystankami Rondo Radosława i Plac Grunwaldzki. W sumie to 1330 metrów toru pojedynczego.

To jeden z najbardziej obciążonych odcinków warszawskiej sieci tramwajowej: w szczycie, w ciągu godziny, przejeżdża nim 60 tramwajów w jednym kierunku. Ostatni remont torowisko przechodziło ponad 20 lat temu – dokładnie w 2002 r. Obecnie występują tu liczne ograniczenia prędkości (10–20 km/h na każdym z torów), co wpływa na komfort podróżowania i czas przejazdu.

Co zostanie zrobione?

Wyłączenie ruchu tramwajowego zaplanowane zostało w okresie od 22 marca do 25 maja. Prace będą wykonywane przede wszystkim przez Tramwaje Warszawskie i zostały tak ułożone, by przerwa w ruchu – z uwzględnieniem trwania procesów budowlanych i technologicznych – była jak najkrótsza.

Roboty zaczną się od demontażu torów wraz z prefabrykowanymi płytami podbudowy – aż do konstrukcji wiaduktu. Wykonanie hydroizolacji obiektu i ułożenie nowych płyt prefabrykowanych to kolejne etapy prac. Następnie roboty obejmą montaż szyn i urządzeń wyrównawczych (dylatacji) oraz zalanie żywicami elementów infrastruktury.

Jakie utrudnienia?

Roboty wymuszą przerwę w kursowaniu tramwajów w ciągu al. Jana Pawła II i Popiełuszki na odcinku pomiędzy przystankami Metro Marymont i Rondo Radosława. Nie będą kursowały tramwaje linii 28, a 16, 17, 22, 27 i 33 oraz 24 zmienią swoje trasy w obydwu kierunkach. Uruchomione zostaną autobusowe linie zastępcze Z17 i Z33 oraz trzy tramwajowe linie uzupełniające 71, 73 i 78.

Wszystkie tramwaje linii 16 będą dojeżdżały do pętli Metro Marymont – z ulicy gen. Andersa nie skręcą w Stawki, tylko pojadą prosto do Mickiewicza i dalej Słowackiego. 17 zachowa relację PKP Służewiec – Winnica; tramwaje tej linii pojadą z al. Jana Pawła II ulicą Stawki, dalej Andersa, Mickiewicza, Słowackiego do Marymonckiej i swojej stałej trasy.

Tramwaje linii 22 nie będą kursowały na Bielany, tylko zakończą trasę na ulicy Skierniewickiej przy Wolskiej (przystanek Metro Płocka 57) – z Okopowej pojadą w al. Solidarności, Wolską i Skierniewicką; w przeciwnym kierunku, do Wiatracznej, rozpoczną trasę na Wolskiej, na przystanku Zajezdnia Wola.

Tramwaje linii 27 zostaną skierowane na Dworzec Wschodni (dzięki czemu zastąpią na pewnym odcinku trasy linię 28) i na Pragę pojadą: od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” przez ulicę Słomińskiego, Most Gdański, Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową do Targowej i Kijowskiej.

Na prawy brzeg Wisły będą kursowały także tramwaje linii 33, podobną trasą, jaka będzie obowiązywała dla 27; przy czym 33 ulicą Jagiellońską dojadą do pętli Ratuszowa-ZOO i to będzie koniec ich trasy.

Trasa tramwajów linii 24 zostanie wydłużona na Bielany, do pętli Piaski.

Linie uzupełniające na Broniewskiego

Utrzymane zostanie kursowanie tramwajów na całej długości ul. Broniewskiego – do tymczasowego przystanku tramwajowego w rejonie pl. Grunwaldzkiego. Będzie to możliwe dzięki zabudowie tymczasowego rozjazdu nakładkowego.

Dwukierunkowe tramwaje zapewnią pasażerom dojazd z Broniewskiego w dwóch kierunkach – w stronę Bielan i pętli Metro Młociny, a także w stronę Bemowa i ulicy Powstańców Śląskich.

Trasa linii zastępczej 78 poprowadzi z Osiedla Górczewska ulicami Powstańców Śląskich, al. W. Reymonta do W. Broniewskiego i Placu Grunwaldzkiego (w sobotę 22 marca tramwaje linii 78 będą miały trasę prowadzącą do Metra Młociny ulicami Wólczyńską i T. Nocznickiego).

Od niedzieli na trasę wyjadą tramwaje linii 73 z Metra Młociny ulicami T. Nocznickiego, Wólczyńską do W. Broniewskiego i Placu Grunwaldzkiego.

Sieć połączeń szynowych uzupełni linia 71 o trasie: PKP Służewiec – Marynarska – Wołoska – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – Z. Słomińskiego – S. Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa-ZOO. Do Ronda Zgrupowania AK „Radosław” i zatrzymujących się tam tramwajów i autobusów dowiozą pasażerów autobusy dwóch linii zastępczych – Z17, które będą jeździły od ulicy Słowackiego do Stawek (Metro Marymont – ks. Popiełuszki – al. Jana Pawła II) oraz Z33 od Włościańskiej do Ronda Zgrupowania AK „Radosław” (Włościańska – Broniewskiego – al. Jana Pawła II).

W sobotę 22 marca autobusy linii Z33 będą zaczynały kursy na pętli Chomiczówka. Autobusy Z33 w godzinach szczytu będą nim jeździły co ok. 4-6 minut.

Zmiany dla kierowców

W czasie prac wprowadzone zostaną także ułatwienia dla zastępczej komunikacji autobusowej. Na ul. Broniewskiego – na odcinku od przejazdu za Elbląską do Matysiakówny – zostanie wytyczony tymczasowy buspas dla autobusów jadących w kierunku centrum. Jego wprowadzenie będzie wiązało się z czasowym usunięciem wysepek i azyli na środku ulicy, a także kilkudziesięciu miejsc parkingowych między Krasińskiego i Matysiakówny.

Na skrzyżowaniach z ulicami Braci Załuskich i Krasińskiego będzie można skręcać tak jak dotychczas, ale na pierwszym z nich stanie tymczasowa sygnalizacja świetlna.

Prace przy zmianie organizacji ruchu rozpoczną się 18 marca, a nowe rozwiązania będą obowiązywać od 20 marca. Ponadto, w dniu montażu rozjazdu nakładkowego zostanie wygrodzony jeden z pasów do placu Grunwaldzkiego.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną też wprowadzone na wiadukcie w ciągu al. Jana Pawła II. Na czas prac tramwajowych zajęta zostaną przylegające pasy jezdni.

Od ronda „Radosława” do placu Grunwaldzkiego kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą ze stron. Zjeżdżający z wiaduktu „odzyskają” przed rondem „Radosława” trzeci pas, a na rondzie pojadą we wszystkich kierunkach, tak jak zawsze.

Przejezdny będzie także trzeci, wydzielony pas do skrętu w ulicę Błońską. Podobnie będzie na drugim końcu wiaduktu – tak jak obecnie będą tam cztery pasy, w tym dwa do skrętu w Broniewskiego.

Czytaj też: To będzie rekordowy rok pod względem remontów tramwajowych w stolicy