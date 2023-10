Trzy plany zagospodarowania z problemami. Wojewoda: Mają poważne błędy formalne Adrian Pieczka 30.10.2023 19:23 Dwa stołeczne plany zagospodarowania przestrzennego częściowo unieważnione, a jeden zaskarżony. Chodzi o koncepcje terenu dla Gocławia i Wału Miedzeszyńskiego, ulic Żwirki i Wigury oraz Michałowa i Szmulowizny. Zdaniem wojewody mazowieckiego te plany zawierają poważne błędy formalne.

Park nad Balatonem na Gocławiu (autor: Alina Zienowicz, CC BY 3.0/Wikimedia Commons)

W trzech planach zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy są błędy formalne. W związku z tym koncepcje dla Gocławia i Wału Miedzeszyńskiego oraz ulic Żwirki i Wigury zostały częściowo unieważnione. Z kolei plan dla Michałowa i Szmulowizny został zaskarżony.

Zdaniem wojewody mazowieckiego plany zawierają poważne błędy.

– To mogło powodować chaos urbanistyczny i architektoniczny. W związku z tym częściowo one nie będą obowiązywały, a w pozostałym zakresie tak. Mam nadzieję, że miasto nie będzie tego skarżyło do sądu, a przychyli się do tych argumentów i dokona stosownych poprawek – mówi Tobiasz Bocheński.

Plan dla Michałowa i Szmulowizny został zaskarżony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Plany dla Gocławia i Wału Miedzeszyńskiego oraz ulic Żwirki i Wigury obowiązują częściowo.

