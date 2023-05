Mały chłopiec poparzony w Parku Skaryszewskim. To przez barszcz Sosnowskiego? Cyryl Skiba 08.05.2023 17:14 Mały chłopiec i pies zostali poparzeni w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Zarząd Zieleni nie wyklucza obecności w parku barszczu Sosnowskiego. Zostaną tam wysyłani ogrodnicy w celu zlokalizowania miejsca zdarzenia oraz zweryfikowania zagrożenia. Na razie na miejscu była Straż Miejska, ale niczego nie znalazła.

Czy w Parku Skaryszewskim jest barszcz Sosnowskiego? (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL/Wikimedia Commons)

Doszło do poparzenia chemicznego w Parku Skaryszewskim. Poszkodowany został chłopiec oraz pies.

Ze skargą do urzędu dzielnicy Praga Południe zgłosiła się rodzina poszkodowanego dziecka. Wskazali na groźnie wyglądające podrażnienia skóry.

Dzielnicowy ratusz przekazał sprawę do stołecznego Zarządu Zieleni. Jego rzeczniczka Karolina Kwiecień-Łukaszewska nie wyklucza, ze w parku może znajdować się barszcz Sosnowskiego.

— Staramy się w tym momencie badać sprawę, przede wszystkim ustalić miejsce zdarzenia po to, byśmy mogli zweryfikować w terenie, czy to faktycznie był barszcz Sosnowskiego. Jeśli tak, to ta roślina będzie automatycznie usunięta — informuje Karolina Kwiecień-Łukaszewska.

Co to jest barszcz Sosnowskiego?

Barszcz Sosnowskiego w korzystnych warunkach jest w stanie osiągnąć aż 3 m wysokości. Ma długie i ogromne liście oraz białe kwiaty. Roślina jest szczególnie niebezpieczna w lipcu i sierpniu.

— Sam barszcz Sosnowskiego teraz jest na niskim poziomie wzrostu, dlatego trudno go zauważyć. Na miejscu była tam też straż miejska i również rośliny nie znalazła. Na pewno będziemy wysyłać naszych ogrodników w teren, by zweryfikować ten obszar i znaleźć potencjalne zagrożenie — mówi Kwiecień-Łukaszewska.

W przypadku zauważenia barszczu Sosnowskiego w Warszawie należy poinformować miejskie centrum kontaktu: 19 115.

