Sadownicy przez przymrozki martwią się o zbiory. Chcą interwencji wojewody Iwona Rodziewicz-Ornoch 08.05.2023 11:37 Sadownicy z Mazowsza chcą interwencji wojewody. Po tym, jak w niektórych rejonach naszego województwa przymrozki dochodziły nawet do minus 4, 5 stopni, producenci obawiają się o przyszłe plony. Straty z pewnością będą duże - mówią.

Sadownicy przez przymrozki martwią się o zbiory. Chcą interwencji wojewody (autor: RDC)

Zdaniem sadowników, wojewoda powinien zacząć działać jak najszybciej.

- Im szybciej zacznie wojewoda działać tym lepiej - mówi Artur Jagielliński, który uprawia jabłka i wiśnie. - Powinien zwoływać komisję, żeby oszacować te straty. Z mojego doświadczenia, to ta komisja zajmuje dużo czasu. Czym wcześniej wojewoda zacznie coś robić, tym lepiej, bo to później w gminach dużo czasu zajmuje. Później w gminie jest wysyłane do wojewody i to wszystko zajmuje czas. Czym wcześniej wojewoda zacznie działać, tym wcześniej jest szansa na doraźną pomoc - tłumaczy.





Niektórzy sadownicy, np. z okolic Warki z powiatu grójeckiego, przez mróz położyli się spać dopiero nad ranem. Jak mówi nam Sebastian Anyszkiewicz, w niektórych miejscach temperatura w nocy spadła nawet do minus 5 stopni.

- Ta noc była dosyć groźna. Minus 4, minus 5 stopni nawet miejscami. Ratował każdy, jak mógł. W sadach były instalacje przymrozkowe, czyli takie, które całą noc polewają wodą plantacje. Niektórzy sadownicy używali maszyn, które spalają olej napędowy i ogrzewają powietrze w sadzie - wskazuje.





- Straty z pewnością będą duże - dodaje Jagieliński. - Pręciki są już brązowe, to na pewno straty, bo to jest taki newralgiczny moment, kwitnienie. Odsłonięte, że tak powiem, jabłonie i wiśnie. To akurat teraz w pełni kwitnienia jest - wyjaśnia.



Zdaniem sadowników, wojewoda mazowiecki powinien jak najszybciej wydać zarządzenie o powołaniu komisji szacujących szkody w gospodarstwach rolnych. Zapytaliśmy wojewodę o komentarz w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź.

