30 zł za zaświadczenie o zaległościach. Spółdzielnia tłumaczy: to wymaga dodatkowej pracy

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaczęła pobierać od swoich lokatorów opłaty za uzyskanie dokumentów takich jak zaświadczenie o zaległych należnościach. Każdorazowo trzeba za to zapłacić 30 zł. – Zaświadczenie wydawane jest po całkowitej kontroli, czy zalega zapłatami, czy zalega ze spłatą do termomodernizacji itd. Wymaga to od pracownika dodatkowej pracy celem sprawdzenia i wydania zaświadczenia – tłumaczy prezes spółdzielni.