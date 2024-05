Ścieżka rowerowa na Andersa. Jest już wykonawca nowej trasy w centrum Warszawy RDC 07.05.2024 18:56 Jeszcze w tym roku ruszą prace nad przebudową ulicy Andersa w Warszawie. To ma być największa w tym roku inwestycja rowerowa w stolicy i kluczowy odcinek dla całej śródmiejskiej sieci. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prace będą się toczyć w latach 2024–25, a wykona je warszawska firma Wegarten.

Ścieżki rowerowe w centrum Warszawy (autor: ZDM Warszawa)

Wybrano firmę, która przebuduje ulicę Andersa w Warszawie, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Za zmiany na tej śródmiejskiej nitce odpowiadać będzie warszawska firma Wegarten, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę – 31,8 mln złotych. To oferta niższa niż zakładany przez miasto kosztorys.

Ma to być największa w tym roku inwestycja rowerowa w stolicy i kluczowy odcinek dla całej śródmiejskiej sieci.

Co się zmieni na Andersa?

W ramach przetargu wybudowana zostanie asfaltowa dwukierunkowa trasa rowerowa na odcinku 1,2 kilometra. Po drodze połączy się ze wszystkimi odcinkami w okolicy, czyli:

drogą rowerową na wiadukcie nad torami kolejowymi,

pasami rowerowymi na ulicy Dawidowskiego,

pasami rowerowymi na ulicach Bonifraterskiej i Międzyparkowej,

drogami dla rowerów na ulicy Anielewicza, Świętojerskiej i Nowolipki.

Realizacja tego zadania wymaga przebudowy wszystkich skrzyżowań z przestarzałą sygnalizacją świetlną.

Jaka ścieżka rowerowa na Andersa?

Droga rowerowa będzie biec konsekwentnie po zachodniej stronie ulicy Andersa wraz z kompletem przejazdów rowerowych na wszystkich mijanych skrzyżowaniach.

Trasa będzie częściowo wydzielona z jezdni, a jej przebieg w szczegółach zaplanowany jest tak, żeby jak najmniej ingerować w zieleń i nie pogarszać warunków życia dorodnych szpalerów muranowskich drzew.

W miarę możliwości będą też przeprowadzane tzw. rozpłytowania, czyli usuwanie zbędnych zabetonowanych lub wypłytowanych powierzchni, w miejscu których powinna pojawić się zieleń.

Miejsce na takie prace ZDM widzi wstępnie m.in. u zbiegu z ulicą Muranowską, która przejdzie przebudowę na całej długości.

Firma Wegarten będzie miała też dodatkowo zadanie przeprowadzenia takiego rozpłytowania na ulicy Świętojerskiej, gdzie powiększona zostanie powierzchnia biologicznie czynna wzdłuż przyulicznego szpaleru drzew rosnącego na granicy z Ogrodem Krasińskich.

Przetarg zawiera też dwa mniejsze „dodatki”. To przedłużenie istniejących pasów rowerowych na równoległej do Andersa ulicy Bonifraterskiej (odcinek Międzyparkowa-Sapieżyńska) oraz budowa krótkiego fragmentu drogi dla rowerów pochodzącego z budżetu obywatelskiego. Powstanie ona po wschodniej stronie ulicy Andersa od skrzyżowania z ulicą Świętojerską do włączenia w ulicę Długą, przy wejściu do stacji metra.

