Pierwszy pasażerski tramwaj na ulicy Belwederskiej [ZOBACZ] Adam Abramiuk 07.10.2024 19:27 Na ulicy Belwederskiej w Warszawie pojawił się pierwszy pasażerski tramwaj. W nocy rozpoczęły się testy pojazdów po budowanej linii do Wilanowa. Wcześniej po tej trasie jeździły tylko tzw. tramwaje techniczne. – Sprawdzaliśmy prawidłowość działania systemów sterowania rozjazdami, w tym przede wszystkim, czy zwrotnice nie przestawiają się pod jadącym bądź stojącym tramwajem – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Testy na Belwederskiej (autor: Tramwaje Warszawskie)

W nocy z niedzieli na poniedziałek Tramwaje Warszawskie testowały sieć trakcyjną i rozjazdy na skrzyżowaniu Spacerowej, Gagarina i Belwederskiej.

Do sprawdzenia sieci trakcyjnej wykorzystano wóz pomiarowy, a do działania systemu sterowania zwrotnicami dwa hyundaie. W nocy dojechano nim do wejścia do parku Promenada.

– Sprawdzaliśmy prawidłowość działania systemów sterowania rozjazdami, w tym przede wszystkim, czy zwrotnice nie przestawiają się pod jadącym bądź stojącym tramwajem. Był to też pierwszy raz, gdy na ulicy Belwederskiej pojawił się hyundai – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Kolejne testy – już na całej trasie – zaplanowano na drugą połowę miesiąca.

Według zapowiedzi miasta linia do Wilanowa ma zostać otwarta na przełomie października i listopada. W sumie będzie liczyła 6,5 km.

