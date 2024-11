Prace na ulicy Myśliwieckiej. Mieszkańcy pozytywnie zaskoczeni Adrian Pieczka 15.11.2024 18:11 Warszawiacy są pozytywnie zaskoczeni tempem prac na Myśliwieckiej. Ta śródmiejska ulica została zamknięta we wtorek późnym wieczorem, a już po trzech dniach można było zobaczyć wykończoną jezdnię. – To rzeczywiście ekspresowe tempo. Jesteśmy pod wrażeniem i cieszymy się, że już kończą – powiedzieli nam mieszkańcy.

9 Prace na Myśliwieckiej w Warszawie (autor: RDC)

Ulica Myśliwiecka w Śródmieściu została zamknięta we wtorek o godz. 22:00 w związku z frezowaniem jezdni. Efekty prac drogowców było widać już po trzech dniach.

Jak powiedzieli naszemu reporterowi mieszkańcy i piesi, tak powinni wyglądać wszystkie remonty w mieście.

Jak jednak mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski, w przypadku wymiany nawierzchni utrudnienia zazwyczaj trwają mniej niż trzy dni.

– Większość frezowań w Warszawie przeprowadza się zresztą właśnie w weekendy, zaczynając od piątkowego wieczora, a kończąc najpóźniej w poranek, w poniedziałek. Jeśli trwa to dłużej, to najczęściej wynika to po prostu zaznaczenie ulicy dla transportu publicznego. Zwykle takie remonty przeprowadzane są etapami, po to, żeby zachować przejezdność – wyjaśnia.

Prace na Myśliwieckiej mają planowo zakończyć się w sobotę o godz. 4:00. Wtedy też ulica ma być ponownie otwarta.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PA