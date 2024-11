Więcej kolorów na Pradze-Północ. Odsłonięto nowy mural Tytusa Brzozowskiego [ZOBACZ] RDC 15.11.2024 09:19 Nowy, imponujący mural autorstwa Tytusa Brzozowskiego można oglądać na Pradze-Północ. To kolejne dzieło znanego warszawskiego akwarelisty i architekta w tej dzielnicy. Mural, o powierzchni ponad 550 m², zdobi zachodnią ścianę nowoczesnej kamienicy na ul. Okrzei 27.

Nowy mural Tytusa Brzozowskiego na Pradze-Północ (autor: UM)

Mural Tytusa Brzozowskiego, który zdobi zachodnią ścianę nowoczesnej kamienicy na ul. Okrzei 27, ma zachęcać do odwiedzenia Pragi-Północ i lepszego poznania tej części Warszawy.

W kompozycji znalazły się postacie ludzi oraz specjalni bohaterowie jak żyrafy z praskiego ZOO i Syrenka Warszawska.

– „Dżungla miejska” tak autor nazwał to dzieło, kolejną perełkę na mapie naszej dzielnicy, która ukazuje lokalną architekturę Pragi w otoczeniu bujnej zieleni. Turyści, którzy będą pokonywać Wisłę nowym mostem pieszo-rowerowym w kierunku Pragi, mogą na początku tej podróży znaleźć mapę wskazującą, co ciekawego można tutaj zobaczyć – zwróciła się do zgromadzonych Gabriela Szustek, burmistrz dzielnicy Praga-Północ.

Fascynacja Tytusa Brzozowskiego duszą miasta przejawia się we wszystkich jego pracach, charakterystycznym elementem jego twórczości z pogranicza rzeczywistości i fantastyki jest zestawienie wizerunków architektury i ludzi. Ta sama inspiracja towarzyszyła artyście podczas tworzenia najnowszego dzieła.

– Na tym muralu chciałem przedstawić miasto, które żyje w zgodzie z naturą. Miasto ciche, zielone, spokojne, w którym każdy może dla siebie znaleźć odrobinę oddechu. Chciałem przedstawić drzewa, żeby zwrócić uwagę na to, jaką wielką mają dla nas wartość. Pomagają nam w czasie upałów, powodzi, oczyszczają nasze powietrze, a tutaj, wśród drzew w koronach znalazły się ważne elementy praskiej architektury. Do każdego drzewa prowadzi portal zaczerpnięty z okolicznej zabudowy – kamienic i świątyń. Mural został tak pomyślany, żeby w przyszłości namalowana zieleń połączyła się z zielenią, która będzie porastać siatkę widoczną u góry. To też takie dzieło sztuki, które będzie się zmieniać w czasie – właśnie dzięki roślinności. Na niezwykłość lokalizacji tego muralu wpływa most pieszo-rowerowy, który jest wielką szansą na Pragi. Bardzo liczę, że mieszkańcy lewego brzegu i turyści dzięki niemu będą chcieli poznać i eksplorować Pragę. Marzę, by ten mural stał się jednym z elementów zachęcających do tego, żeby zejść z mostu, ruszyć w stronę Pragi i odkrywać, jaka jest piękna – mówił Tytus Brzozowski, artysta.

Miejsce, gdzie sztuka spotyka historię

Praga-Północ staje się coraz bardziej popularnym centrum życia artystycznego, a mural Brzozowskiego jest kolejnym krokiem w jej artystycznej metamorfozie. Dzielnica, znana z bogatej historii i unikalnej atmosfery, przyciąga coraz więcej turystów i mieszkańców, którzy chcą odkrywać jej urokliwe zakątki.

Za metamorfozą Pragi-Północ stoją jej mieszkańcy, władze miasta i dzielnicy oraz lokalni społecznicy, którzy ciężko pracują nad rewitalizacją okolicy. Dzięki ich wysiłkom, Praga-Północ stała się atrakcyjnym miejscem do życia i spędzania czasu, a także mekką warszawskiego street-art’u. Młodzi artyści, tacy jak Tytus Brzozowski, znajdują tu idealne tło do swoich działań artystycznych.

Szlakiem murali Tytusa Brzozowskiego

Odsłonięty dziś mural przy ul. Okrzei to kolejne dzieło Tytusa Brzozowskiego, które wzbogaca przestrzeń miejską Warszawy.

Niedawno odsłonięty został mural przy ul. Kawęczyńskiej pokazujący m.in. budynki Tramwajów Warszawskich i część Szmulek.

Inne prace artysty zobaczyć można przy ulicy Jagiellońskiej, Kijowskiej, Wschowskiej, Wolskiej czy przy Rondzie Wiatraczna. Warszawska Organizacja Turystyczna, doceniając wkład Brzozowskiego w upiększanie miasta, stworzyła wyjątkowy szlak turystyczny - Szlak Murali Tytusa Brzozowskiego. Trasa ta prowadzi przez kluczowe miejsca, gdzie można podziwiać jego prace i odkrywać stolicę w nietypowy sposób.

