Rowerem do centrum z Muranowa? Ruszyły prace nad wytyczeniem nowych ścieżek Adam Abramiuk 22.11.2023 07:32 Zarząd Dróg Miejskich wydłuży rowerowy kręgosłup w sercu Warszawy – rozpoczęły się prace nad wytyczeniem drogi wzdłuż ul. Andersa. Ma to być przedłużenie istniejącej już ścieżki wzdłuż Marszałkowskiej i dalej przez pl. Bankowy. Utworzą stały odcinek aż do placu Wilsona – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

Ścieżki rowerowe w Warszawie (autor: ZDM Warszawa)

Będzie więcej ścieżek rowerowych w centrum Warszawy – ruszyły prace na wytyczeniem drogi wzdłuż ul. Andersa.

– Szukamy wykonawcy na odcinek od Nowolipek do Dworca Gdańskiego. Wydaje się on najbardziej wymagający, bo wymaga przejścia przez kilka skrzyżowań i połączenia budowanej drogi z trasami wzdłuż Bonifraterskiej, Świętojerskiej, Anielewicza i Dawidowskiego. Wiąże się też z remontem sygnalizacji i chodników – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

Droga rowerowa poprowadzi po zachodniej stronie Andersa, ale jednocześnie powstanie odcinek wschodni wzdłuż Ogrodu Krasińskich.

Łącznie z licznymi elementami dodatkowymi, które zostały przewidziane już na tym etapie, w Śródmieściu przybędą dzięki temu ponad dwa kilometry infrastruktury rowerowej.

Trwa również projektowanie drogi rowerowej od Placu Bankowego do Nowolipek.

– To fragmenty krótszy, chcielibyśmy oddać go do użytku równolegle z tym Nowolipki – Dworzec Gdański. Zobaczymy, czy to się uda. Projektujemy też dalszy odcinek wzdłuż ulicy Mickiewicza do placu Wilsona, a także trasę od placu Bankowego w kierunku zachodnim w stronę Okopowej i ulicy Leszno – podaje Dybalski.

W przyszłym roku ma powstać także kolejna ważna droga – wzdłuż al. „Solidarności”.

Integralną częścią każdego z kolejnych fragmentów drogi rowerowej są remonty chodników oraz tworzenie nowych szpalerów drzew oraz trawników zdobionych kwiatami, bylinami i żywopłotami.

Czytaj też: Jak się zmieni plac Żelaznej Bramy? Ruszają konsultacje dotyczące przebudowy