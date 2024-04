Groźny narkotyk w Żurominie? Prokuratura dementuje medialne doniesienia Alicja Śmiecińska 25.04.2024 18:19 Prokuratura Rejonowa w Mławie dementuje medialne doniesienia o serii zgonów w Żurominie po zażyciu fentanylu. Trzy postępowania w sprawie śmierci młodych osób przejęła Komenda Wojewódzka Policji. Nie ma jednak jednoznacznego potwierdzenia przyczyn śmierci.

Narkotyki na Mazowszu (autor: Policja Mazowiecka)

W Żurominie nie ma serii zgonów po zażyciu fentanylu – doniesienia na ten temat dementuje Prokuratura Rejonowa w Mławie. To w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie śmierci młodych osób w Żurominie.

Jak mówi prokurator rejonowy Marcin Bagiński, w ostatnich trzech latach odnotowano jeden przypadek śmierci po zażyciu fentanylu.

– Analiza spraw dotyczących zgonów z terenu powiatu żuromińskiego pozwoliła na stwierdzenie, że w ostatnich trzech latach doszło do jednego zgonu w wyniku zażycia środka o nazwie fentanyl. Ta sytuacja miała miejsce w 2021 roku – informuje Bagiński.

W związku ze śmiercią w tym roku młodych osób w Żurominie po zażyciu środków odurzających kontrolę wszczęła Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Na razie jednak nie ma jeszcze wszystkich wyników sekcji zwłok.

– Jeśli chodzi o trzy ostatnie przypadki, to w jednym istnieje duże prawdopodobieństwo, że zgon młodego mężczyzny został spowodowany zażyciem substancji odurzającej. Możemy powiedzieć, że było to bardzo wysokie stężenie jednego z leków. W drugim przypadku przyczyna śmierci nie jest dokładnie znana i nie ma jeszcze pełniej opinii sekcyjnej. To samo dotyczy trzeciego z postępowań – dodaje Bagiński.

W ciągu ostatnich trzech lat Prokuratura Rejonowa w Mławie oskarżyła kilkadziesiąt osób o rozpowszechnianie środków odurzających.

Tylko w zeszłym roku na terenie garnizonu mazowieckiego zabezpieczono ponad 430 kg narkotyków, a w latach poprzednich było to każdego roku blisko pół tony.

