Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Czy msza jest obowiązkowa?

W Kościele katolickim 3 maja przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki kraju. Aktu oddania państwa pod jej opiekę dokonał w 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz po obronie Jasnej Góry przed Szwedami. Uroczystość ta nie należy do świąt nakazanych w Polsce, co oznacza, że tego dnia katolicy nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej.