Kardynał Kazimierz Nycz: Kościół potrzebuje papieża kontynuatora

Kościół potrzebuje papieża kontynuatora kreatywnego — powiedział kardynał Kazimierz Nycz. Jak wyjaśnił były metropolita warszawski, to osoba, która ocali i będzie kontynuowała to, co jest ważne po Franciszku, ale także będzie zerkała w pontyfikat Benedykta XVI, teologa i profesora. Duchowny na specjalnej konferencji prasowej odniósł się do zbliżającego się konklawe i podsumował 12 lat pontyfikatu Franciszka.