Coraz więcej wiernych w Watykanie. Kto weźmie udział w pogrzebie Franciszka? Miłosz Kuter 24.04.2025 12:13 170 delegacji państwowych i ćwierć miliona ludzi może wziąć udział w pogrzebie papieża Franciszka. Uroczystości w Watykanie zaplanowano na sobotę. Bazylika Świętego Piotra została otwarta w czwartek rano dla wiernych oddających hołd Ojcu Świętemu przy jego trumnie. Wierni przybywali także w nocy. Oczekiwany jest kolejny dzień masowego napływu osób z całego świata.

Wierni w bazylice św. Piotra (autor: Alessandro di Meo/PAP/EPA)

Wierni napływają do Watykanu, aby pożegnać się z papieżem Franciszkiem.

– Ogólnie na ulicach miasta w tej chwili jest dużo turystów. W okolicach Bazyliki Świętego Piotra panuje chaos, w związku z tym, że turyści może jeszcze nie zostali tak dobrze poinformowani odnośnie do tego, w jaki sposób mogą wejść do Bazyliki – mówi przewodniczka Jowita Ludwikiewicz.

Nie powinno być problemu ze znalezieniem noclegu, ale ceny poszybowały w górę.

– Ceny poszły w górę już w związku z tym, że jest to rok jubileuszowy, ale jeszcze bardziej zostaną one podwyższone. Będzie drożej na pewno w restauracjach i kawiarniach, szczególnie w okolicach Watykanu – dodaje Ludwikiewicz.

Rzeka wiernych w Watykanie

Od wczesnego ranka tysiące wiernych zmierzają w kierunku Watykanu, by ustawić się w kolejce do bazyliki. Idą grupy pielgrzymkowe, ale też rodziny z małymi dziećmi w wózkach.

– Przygotowaliśmy się na długie oczekiwanie – powiedzieli rodzice z trojgiem dzieci. Przyjechali z Francji, z okolic Nicei.

Rzeka ludzi zmierza główną nawą bazyliki w kierunku ołtarza i Baldachimu Berniniego, gdzie ustawiono trumnę. Na modlitwę przed trumną jest tylko chwila, bo tłum stale się przesuwa. Prawie wszyscy trzymają telefony, by zrobić zdjęcie.

– To, co robi na mnie wrażenie, to skromność tej trumny, jej wielka prostota. Nie stoi na okazałym katafalku, ale na zwyczajnym, niewielkim podniesieniu – powiedziała mieszkająca koło Nowego Jorku Polka. Jak wyjaśniła, przyjechała do Rzymu na Wielkanoc.

– Miałam świadomość, że papież jest chory. Byłam w wielkanocną niedzielę na placu i zobaczyłam go z dość bliska, kiedy objeżdżał go w papamobile. Kiedy na niego spojrzałam, zobaczyłam cierpienie na jego twarzy. Następnego dnia zmarł – dodała.

Młody Santiago z Meksyku powiedział: – To był także mój papież; papież maluczkich, ostatnich, peryferii i baraków biedoty, które odwiedzał jeszcze w Argentynie. Ja sam pochodzę z dość ubogiej rodziny. Bardzo długo zbierałem pieniądze na podróż do Rzymu. Przyjechałem na Rok Święty, a teraz idę, by pochylić głowę przed papieżem.

Z każdą chwilą na plac przed bazyliką przybywa coraz więcej osób.

Bazylika Św. Piotra będzie otwarta do północy, a w piątek w godzinach 7–19. Następnie o godz. 20 odbędzie się obrzęd zamknięcia trumny przed zaplanowanym na sobotę pogrzebem.

W dniu pogrzebu plac św. Piotra zostanie otoczony kordonem. Nad bezpieczeństwem czuwać będą m.in. wojskowi pirotechnicy, policjanci z psami i snajperzy.

Uroczystości pogrzebowe biskupa Rzymu rozpoczną się o godz. 10 na placu świętego Piotra. Po mszy trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą.

Kto będzie na pogrzebie papieża?

Z Polski na pogrzeb Franciszka uda się prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Pojedzie też m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W uroczystości udział zapowiedziało również wielu przywódców państw, prezydenci m.in. USA i Ukrainy, premierzy oraz członkowie rodzin królewskich.

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia o godz. 7.35 w wieku 88 lat.

Czytaj też: Dzwon zabił 88 razy. W archikatedrze warszawskiej upamiętniono papieża Franciszka