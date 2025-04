Dziś Wielka Sobota – zwieńczenie Triduum Paschalnego i czas wyciszenia Katarzyna Piórkowska 19.04.2025 05:19 Dziś Wielka Sobota – to ostatni dzień Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego poprzedzający święto Zmartwychwstania Pańskiego. W polskich kościołach odbywa się tradycyjne w błogosławienie pokarmów. To czas wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa.

Święconka (autor: Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska)

W Wielką Sobotę Kościół nie celebruje mszy św., natomiast sprawowana jest Liturgia Godzin (brewiarz) w tym m.in. Godzina Czytań i Jutrznia z udziałem ludu.

Po zmierzchu w Kościele ma miejsca najważniejsza liturgia w roku nazywana Wigilią Paschalną, która należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Zgodnie z tradycją ta noc jest nazywana„czuwaniem na cześć Pana”. Tak jak Żydzi przez całą noc czuwali, oczekując przyjścia Pana mającego ich wybawić z niewoli faraona, tak chrześcijanie oczekują Zmartwychwstania Chrystusa, który skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani, ofiarowując człowiekowi prawdziwe wyzwolenie.

Święcenie pokarmów

Tradycyjnie w tym dniu święcimy pokarmy. Dawniej na Kurpiach w dniu poprzedzającym Wielkanoc wszystkie prace domowe należało skończyć do południa. Później szykowano święconkę

- Do koszyka wkładano chleb, masło, jajka, ser, kiełbasę, kawałek mięsa, sól, kawałek placka drożdżowego. Wszystkie te produkty umieszczano w wyściełanych białą serwetką. W koszykach niektóre były bardzo okazałe i przybierano gałązkami zielonych, świeżych borówek - mówi Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.



Do kurpiowskich święconek nigdy nie wkładano pisanek. Pokarmy święcono w kościołach albo gromadzono koszyki w domu jednego gospodarza, do którego przyjeżdżał ksiądz, żeby je poświęcić.

W Wielka Sobotę święcono także wodę i ogień. Gospodynie zabierały do domu żar z ogniska przy kościele, żeby w Niedzielę Wielkanocną rozpalić od niego pod kuchnią nowy ogień.

Opis Liturgii

Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z czterech części. Pierwszą jest liturgii światła, która rozpoczyna się przed świątynią od obrzędu poświęcenia ognia i paschału - symbolizującego Chrystusa Zmartwychwstałego "Światłość Świata".

Kapłan na paschale żłobi rylcem krzyż, a nad nim grecką literę Alfa, pod krzyżem literę Omega, a na czterech polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku. Jednocześnie głośno i wyraźnie mówi: "Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie".

Następnie procesja, wchodzi do ciemnego kościoła. Na przedzie wnoszony jest paschał. Podobnie, jak synowie Izraela nocą szli za przewodem słupa ognia, tak chrześcijanie idą w ślady Zmartwychwstałego Chrystusa. Światło od świecy paschalnej stopniowo rozszerza na świece trzymane przez wiernych. Po czym śpiewa się Exultet - orędzie paschalne. Jest to starożytny hymn, w czasie którego wielbi się wspaniałość Bożego dzieła odkupienia świata - od grzechu Adama aż do zbawienia, które dokonało się w Chrystusie.

Kilkukrotnie w Exultecie powtarza się zdanie „Jest to ta sama noc”, (w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu). Kościół pokazuje, przez to, że tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa nie jest wspominaniem pewnej historii, ale jej aktualizacją, czyli że dokonuje się tu i teraz.

Dziewięć czytań

Zgodnie z mszałem rzymskim druga część Wigilii Paschalnej - liturgii słowa składa się z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą. Pierwsze siedem czytań pochodzi ze Starego Testamentu i przypomina ważne momenty w całej historii zbawienia – począwszy od opisu stworzenia świata, poprzez zachowanie Abrahama, od którego Bóg zażądał ofiary z syna, oraz przejście przez Morze Czerwone. Z kolei o miłości Boga, zawarciu przymierza i skuteczności słowa Bożego mówią fragmenty z Księgi proroka Izajasza. Cykl czytań starotestamentowych kończy się bożą obietnicą oczyszczenia i przemiany człowieka.

Trzecia część Wigilii Paschalnej to liturgia chrzcielna. Po Litanii do Wszystkich Świętych., celebrans poświęca wodę chrzcielną - poprzez włożenie paschału do naczynia z wodą, po czym wierni odnawiają swoje przyrzeczeniach chrzcielne wyrzekając się szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Chrystusa. W tradycji Kościoła w tym czasie dorośli przystępowali do sakramentu chrztu św.

Sprawowanie eucharystii stanowi czwartą część Wigilii Paschalnej i jednocześnie jej szczyt. Jest ona celebracją ofiary męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

