Dziś Wielki Piątek. Adoracja Krzyża i jedyny dzień w roku bez mszy świętej Katarzyna Piórkowska 18.04.2025 05:36 Dziś chrześcijanie obchodzą Wielki Piątek. W kościołach są przygotowywane Groby Pańskie, przy których są zaciągane warty. Jest to jedyny dzień w roku, w którym w kościołach nie jest sprawowana msza św. Dla katolików to także dzień ścisłego postu.

Adoracja Krzyża (autor: WMSD)

Dziś Wielki Piątek. To jedyny dzień w roku, kiedy w kościołach katolickich nie odprawia się mszy świętej.

Kurpiowskie wielkanocne zwyczaje

W kościołach są przygotowywane Groby Pańskie, przy których są zaciągane warty. Dawniej na Kurpiach zaciągały je specjalne straże, które najczęściej tworzyli strażacy ochotnicy, a nazywane były turkami.

Jak mówi Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, oddział turków musiał mieć specjalne wyposażenie.

– Najczęściej były to tekturowe czapy lub kaski, zbroje, drewniane miecze, halabardy, dzidy, albo też specjalne białe pasy, koniecznie krzyżujące się na piersiach i plecach. Ważnym elementem była musztra, która musiała być na najwyższym poziomie, a zwłaszcza w chwili zmiany wartowników przy Grobie Pańskim – tłumaczy.



Oddziały turków trzymały wartę przy grobie Pańskim od Wielkiego Piątku do niedzielnej rezurekcji. Uczestniczyły także w procesji i mszy.

Tradycyjnie na Kurpiach w Wielki Piątek nie wykonywano także żadnych prac polowych.

– W ten dzień żaden z gospodarzy nie wychodził do pracy w polu, szczególnie do siewu, bo nie przyniosłoby to oczekiwanego urodzaju. W tym dniu nie należało w ogóle kopać ziemi, bo złożony w niej był Pan Jezus. A przekonanie to niegdyś było tak silne, że wypadające tego dnia pogrzeby

przenoszone były na sobotę – wskazuje Samsel.

Z radością witano natomiast w Wielki Piątek deszcz, ponieważ zapowiadał dobre zbiory.

Wielki Piątek w kościele katolickim

Wielki Piątek jest dniem skupienia i powagi. Z ołtarzy znikają kwiaty i świece, puste są tabernakula, a obrazy z wizerunkiem Chrystusa są zasłonięte. To także jedyny dzień w roku, kiedy nie odprawia się mszy świętej.

Wieczorna liturgia Męki Pańskiej rozpoczyna się liturgią słowa. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie powszechnej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa, aby wszyscy byli zbawieni. W sposób szczególny Kościół modli się o zachowanie pokoju na świecie, za starszych braci w wierze (żydów) i za rządzących państwami.

Centrum liturgii wielkopiątkowej stanowi uroczysta adoracja krzyża – adoracja Syna Bożego, który oddał życie za zbawienie wszystkich ludzi. Liturgia podkreśla bardziej chwałę odkupienia przez krzyż niż poniżenia przez mękę.

Wielki Piątek jest także dniem ścisłego postu. Zgodnie z zaleceniami Kościoła wierni mają tego dnia powstrzymać się od pokarmów mięsnych, a także ograniczyć się do spożycia jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych. Post obowiązuje wszystkich dorosłych do 60. roku życia.

Dzień ścisłego postu

Zgodnie z polską tradycją w Wielki Piątek w kościołach buduje się Groby Pańskie. Po liturgii wielkopiątkowej Ciało Chrystusa w postaci Najświętszego Sakramentu w monstrancji zostaje przeniesione do symbolicznego grobu, przy którym trwa adoracja aż do liturgii Wigilii Paschalnej.

W Polsce począwszy od XVI wieku w centrum umieszcza się figurę zmarłego Jezusa oraz monstrancję z Najświętszym Sakramentem okrytą przezroczystym welonem, na pamiątkę całunu, w który owinięto Jezusa w grobie.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Mszale Rzymskim, w kaplicy adoracji zwanej Grobem Pańskim "powinien być ołtarz, choćby przenośny, i tabernakulum do przechowywania puszek z Najświętszym Sakramentem". Monstrancję wystawia się na ołtarzu lub na tronie, który powinien być umieszczony blisko ołtarza.

Ten sam tekst nakazuje, aby wszystkie elementy dekoracyjne i światła kierowały uwagę wiernych na Najświętszy Sakrament, który jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a nie na figurę Chrystusa leżącego w grobie.

Budowa grobu Pańskiego

W wielu kościołach wystrój grobu Pańskiego nawiązuje do aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. Nadawanie patriotycznego wymiaru grobom Pańskim upowszechniło się w dawnej Rzeczypospolitej w XIX w.

Tradycja strojenia grobu Pańskiego wywodzi się ze średniowiecza. Od czasów Karola Wielkiego niemal w całej Europie trwał paraliturgiczny obrzęd składania pod kamienną płytą grobową samego krzyża lub Chrystusa w postaci eucharystycznej. W niektórych kościołach składano w ten sposób krzyż, a w jego centrum puszkę z Najświętszym Sakramentem.

Hostię w monstrancji nad wyobrażeniem grobu Chrystusa po raz pierwszy wystawiono w kościele jezuitów w Monachium. Dopiero w epoce baroku wprowadzono dodatkowo figurę zmartwychwstałego Jezusa przykrytego całunem.

W XVIII wieku zwyczaj strojenia grobu Pańskiego zanikł prawie w całej Europie. Zachował się tylko w Austrii, na Węgrzech, w Polsce i w południowych Niemczech.

